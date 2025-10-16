Rio Dewanto Sebut Film Janur Ireng Bakal Lebih Gore Dibanding Sewu Dino

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Rio Dewanto bakal membintangi film horor terbaru berjudul Janur Ireng. Dia menyebut, prekuel dari film Sewu Dino itu bakal lebih gore (banyak adegan berdarah/kekerasan).

"Iya secara treatment sih yang saya rasain lebih gore ya. Lebih banyak secara teknis tuh menggunakan sling, banyak hal lah yang digunakan sama Kimo," ujar Rio Dewanto di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Tak hanya lebih gore, menurutnya, film Janur Ireng juga akan melibatkan banyak orang dalam pengerjaannya.

"Sewu Dino kalau teman-teman nonton ceritanya lebih intim. (Film Janur Ireng) tetap di ruangan, tetapi mungkin scope ruangannya lebih besar, terus jumlah pemainnya juga memang lebih banyak," tutur Rio Dewanto.

Dalam kesempatan yang sama, Givina juga mengungkapkan perbedaan film Janur Ireng dibandingkan Sewu Dino.

"Disturbing iya, maksudnya topik yang dari Janur Ireng itu tuh kalau teman-teman sudah baca bukunya, pasti ada satu topik yang sangat sensitif dan membikin enggak nyaman banget. Nah, ini tetap diangkat di film," kata Givina.

Digarap Kimo Stamboel, film Janur Ireng dibintangi oleh Masayu Anastasia, Marthino Lio, Ratu Rafa, Tora Sudiro, Rio Dewanto, Givina, Epy Kusnandar, Aqi singgih, dan Gisellma Firmansyah.

Film produksi MD Pictures itu mengisahkan tentang Sabdo dan Intan yang hidup bahagia, meski secara materi berkekurangan.