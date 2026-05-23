Rio Disi Borong Penghargaan Individu IBL 2026 Mulai dari MVP sampai Sixth Man

jpnn.com, JAKARTA - Pebasket Dewa United Banten Rio Disi borong penghargaan individu IBL 2026.

Pemain kelahiran 4 Desember 1992 itu tercatat meraih penghargaan kategori most valuable player (MVP), sixth man of the year, dan sportsmanship award.

Tidak berlebihan jika mantan penggawa West Bandits Solo tersebut meraih banyak penghargaan pemain terbaik musim ini.

Tercatat Rio mampu membukukan rerata 12.0 poin, 2.0 assist, serta 2,3 rebound per game.

Raihan tersebut turut membantu Dewa United Banten musim ini mampu mencatatkan 14 kemenangan dari 20 laga di babak reguler.

Praktis pesaing terdekat Rio untuk gelar MVP yakni Yudha Saputera (Satria Muda Bandung) yang juga gemilang bersama tim asuhan Djordje Jovicic.

Rencananya Rio Disi akan diberikan penghargaan saat Dewa United jumpa Tangerang Hawks di playoff IBL 2026 pada Selasa (30/5) mendatang.

Saat ini Rio bersama tim asuhan Agusti Julbe tengah berjuang pada ajang Basketball Champions League (BCL) Asia-East 2026.