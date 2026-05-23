Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Rio Disi Borong Penghargaan Individu IBL 2026 Mulai dari MVP sampai Sixth Man

Sabtu, 23 Mei 2026 – 15:20 WIB
Rio Disi Borong Penghargaan Individu IBL 2026 Mulai dari MVP sampai Sixth Man - JPNN.COM
Pebasket Dewa United Banten, Rio Disi saat berlaga pada ajang Basketball Champions League (BCL) Asia-East 2026. Foto: Dokumentasi Dewa United

jpnn.com, JAKARTA - Pebasket Dewa United Banten Rio Disi borong penghargaan individu IBL 2026.

Pemain kelahiran 4 Desember 1992 itu tercatat meraih penghargaan kategori most valuable player (MVP), sixth man of the year, dan sportsmanship award.

Tidak berlebihan jika mantan penggawa West Bandits Solo tersebut meraih banyak penghargaan pemain terbaik musim ini.

Baca Juga:

Tercatat Rio mampu membukukan rerata 12.0 poin, 2.0 assist, serta 2,3 rebound per game.

Raihan tersebut turut membantu Dewa United Banten musim ini mampu mencatatkan 14 kemenangan dari 20 laga di babak reguler.

Praktis pesaing terdekat Rio untuk gelar MVP yakni Yudha Saputera (Satria Muda Bandung) yang juga gemilang bersama tim asuhan Djordje Jovicic.

Baca Juga:

Rencananya Rio Disi akan diberikan penghargaan saat Dewa United jumpa Tangerang Hawks di playoff IBL 2026 pada Selasa (30/5) mendatang.

Saat ini Rio bersama tim asuhan Agusti Julbe tengah berjuang pada ajang Basketball Champions League (BCL) Asia-East 2026.

Pebasket Dewa United Banten Rio Disi borong penghargaan individu IBL 2026 seusai jadi MVP, sixth man of the year, dan sportsmanship award.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rio Disi  IBL 2026  Dewa United Banten  IBL 
BERITA RIO DISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp