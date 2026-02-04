Close Banner Apps JPNN.com
Rio Fahmi Pemain Langka Super League, 1 Pekan, 2 Tim, 2 KK

Rabu, 04 Februari 2026 – 09:47 WIB
Rio Fahmi (paling depan). Foto: IG aremafcofficial

jpnn.com - MALANG - Bek kanan Rio Fahmi menorehkan rekor langka di Super League musim ini, dan mungkin sulit terulang.

Pemain berusia 24 tahun itu tercatat bermain dua kali pada pekan ke-19 Super League.

Pada Jumat (30/1), Rio bermain untuk Persija Jakarta. Dia bermain pada babak pertama.

Pada Senin (2/2), Rio bermain untuk Arema FC. Dia bermain full.

Rio juga tercatat sama-sama mendapat kartu kuning (KK) di dua laga tersebut.

Itu bisa terjadi lantaran Persija meminjamkan Rio untuk Arema. (il/jpnn)

Bek kanan Rio Fahmi bermain dua kali di pekan ke-19 Super League. Langka. Unik. Spesial.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Rio Fahmi  Super League  Arema FC  Persija 
