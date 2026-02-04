Rio Fahmi Pemain Langka Super League, 1 Pekan, 2 Tim, 2 KK
Rabu, 04 Februari 2026 – 09:47 WIB
jpnn.com - MALANG - Bek kanan Rio Fahmi menorehkan rekor langka di Super League musim ini, dan mungkin sulit terulang.
Pemain berusia 24 tahun itu tercatat bermain dua kali pada pekan ke-19 Super League.
Pada Jumat (30/1), Rio bermain untuk Persija Jakarta. Dia bermain pada babak pertama.
Pada Senin (2/2), Rio bermain untuk Arema FC. Dia bermain full.
Rio juga tercatat sama-sama mendapat kartu kuning (KK) di dua laga tersebut.
Itu bisa terjadi lantaran Persija meminjamkan Rio untuk Arema. (il/jpnn)