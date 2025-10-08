Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Riri Riza Curhat Penggarapan Film Rangga & Cinta

Rabu, 08 Oktober 2025 – 03:08 WIB
Riri Riza Curhat Penggarapan Film Rangga & Cinta - JPNN.COM
El Putra Sarira dan Leya Princy saat beradu akting dalam film 'Rangga & Cinta'. Foto: doc. Miles Films

jpnn.com, JAKARTA - Miles Films melahirkan aktris dan aktor baru lewat Film Rangga & Cinta, seperti Leya Princy dan El Putra Sarira yang ditunjuk memerankan sosok Rangga dan Cinta.

Sutradara Riri Riza mengaku butuh keberanian dan berulang kali meyakinkan diri sebelum menggarap film ‘Rangga & Cinta’.

Apalagi film ini punya genre musikal, sangat berbeda dengan film sebelumnya, yakni Ada Apa dengan Cinta pada 2002.

“Pasti ada tantangannya, karena biar bagaimana pun mereka semua sudah mengenal Ada Apa dengan Cinta? Banyak yang sudah mengulang berulang kali, walaupun konsep baru dari film AADC, tetapi mereka punya ingatan yang kuat tentang tokoh-tokohnya,” kata Riri di Bandung.

Riri menuturkan, dia bersama Mira Lesmana tak mau asal dalam memproduksi film ini. Apalagi banyak penonton Indonesia yang menyaksikan sejak awal AADC di rilis.

Dia dan tim penulis pun merombak total skenario yang sudah ditulisnya 23 tahun lalu.

“Pertama kali dilakukan adalah mencoba menemukan lagi siapa Rangga, siapa Cinta, siapa Mili, Karmen, Borne, dalam cerita ini dari skenario,” ungkapnya.

Sebelum proses syuting dimulai, kata Riri, para pemain dibekali workshop seputar dunia seni peran hingga bernyanyi.

Sutradara Riri Riza curhat proses hingga tantangan saat membuat film Rangga & Cinta.

TAGS   Riri Riza  Ada Apa dengan Cinta  film Rangga & Cinta  Rangga & Cinta 
