Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Risa Kusumaningrum, Inspirasi Perempuan Indonesia di Kancah Bisnis Global

Senin, 25 Agustus 2025 – 19:01 WIB
Risa Kusumaningrum, Inspirasi Perempuan Indonesia di Kancah Bisnis Global - JPNN.COM
Risa Kusumaningrum. Foto: Tim Risa Kusumaningrum

jpnn.com - Di tengah ketatnya persaingan bisnis global, Risa Kusumaningrum muncul sebagai profesional ekonomi dan bisnis yang sukses di kancah internasional.

Risa berhasil menembus pasar Asia Pasifik dan Timur Tengah, membuktikan perempuan Indonesia mampu bersaing dengan korporasi internasional.

Dengan keahlian di bidang finance, sales & operation, serta strategi pemasaran, Risa menjadi kekuatan pendorong di balik inovasi dan keberhasilan perusahaan-perusahaan besar.

Baca Juga:

Kiprahnya membuka jalan bagi lebih banyak talenta perempuan Indonesia di panggung global.

Risa memiliki sertifikasi internasional bergengsi, termasuk Certified Management Accountant (CMA Australia) dan sertifikasi dari Harvard Law (Harvard Business School Online).

Saat ini, Risa menjabat sebagai Co-Founder and Chief Representative Officer (CRO) di Scalemind Media untuk pasar Asia Pasifik dan Middle East.

Baca Juga:

Scalemind Media adalah platform digital marketing end-to-end yang bekerja sama dengan berbagai merek global untuk mendukung ekosistem dan memberikan pertumbuhan bagi ratusan klien.

Selama lebih dari 15 tahun, Risa telah mengukir rekam jejak yang mengesankan di ranah keuangan internasional.

Risa Kusumaningrum, inspirasi perempuan Indonesia di kancah profesional ekonomi dan bisnis global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Risa Kusumaningrum  perempuan Indonesia  pengusaha perempuan  Perempuan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp