Riset ANTARA, Kepuasan Penumpang Kereta Api Mudik Lebaran 92,1 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Hasil riset yang dilakukan NEXT, unit bisnis riset milik Kantor Berita ANTARA, menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) selama periode arus mudik Lebaran 2026 mencapai 92,1 persen.

Survei tersebut dilaksanakan pada 20-21 Maret 2026 dengan melibatkan 536 responden yang diambil dari sejumlah stasiun utama di Pulau Jawa, yakni Stasiun Gambir dan Pasar Senen (Jakarta), Stasiun Tugu dan Lempuyangan (Yogyakarta), Stasiun Bandung dan Kiaracondong (Bandung), Stasiun Tawang dan Poncol (Semarang), serta Stasiun Pasar Turi dan Gubeng (Surabaya).

Direktur Komersial, Pengembangan Bisnis, dan TI ANTARA Rachmat Hidayat mengungkapkan hasil riset tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi mudik semakin kuat.

"Temuan riset NEXT by ANTARA menunjukkan kereta api tidak hanya dipilih karena kenyamanan, tetapi juga karena efisiensi waktu dan tingkat keamanan yang dirasakan masyarakat, khususnya pada periode arus mudik Lebaran," ungkap Rachmat dalam keterangan resmi, Selasa (31/3).

Menurutnya, digitalisasi layanan turut berperan penting dalam meningkatkan pengalaman perjalanan masyarakat.

"Dominasi pembelian tiket secara online serta tingginya kepuasan terhadap proses boarding menunjukkan transformasi digital layanan kereta api telah memberikan kemudahan yang signifikan bagi pengguna," tambahnya.

Riset tersebut mencatat responden didominasi perempuan sebesar 56 persen dan laki-laki 44 persen. Mayoritas responden berasal dari generasi Z sebesar 66 persen, disusul milenial 18,3 persen, gen Alpha 8,6 persen, dan gen X 6,3 persen.

Berdasarkan pekerjaan, responden terbanyak merupakan pelajar atau mahasiswa sebesar 41,2 persen, disusul pegawai swasta 35,1 persen dan wiraswasta 7,1 persen.