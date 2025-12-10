Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Riset CFO Venteny: Analisa Perilaku Investor Saham Bank, Kontribusi Nyata Pasar Modal

Rabu, 10 Desember 2025 – 05:35 WIB
Group Chief Financial Officer (CFO) PT Venteny Fortuna International Tbk (Venteny), Kaleb Solaiman berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Trisaksti. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Group Chief Financial Officer (CFO) PT Venteny Fortuna International Tbk (Venteny), Kaleb Solaiman berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Trisaksti.

Melalui disertasinya, Kaleb menyoroti faktor-faktor utama yang memengaruhi keputusan investasi saham pada sektor perbankan.

Penelitian ini secara spesifik dimediasi oleh Price to Book Value (PBV) dan dimoderasi Size Bank.

Kaleb meneliti faktor-faktor determinan yang memengaruhi keputusan investor ketika memilih saham perbankan.

Sektor perbankan sendiri dinilai sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Penelitian tersebut mengungkap berbagai variabel krusial yang memengaruhi perilaku investor.

Variabel-variabel ini mencakup kinerja fundamental perusahaan serta kondisi makroekonomi yang sedang berlangsung.

Selain itu, aspek transparansi perusahaan juga menjadi fokus pembahasan dalam disertasi ini.

Riset Group Chief Financial Officer Venteny, menganalisa faktor-faktor utama yang memengaruhi keputusan investasi saham pada sektor perbankan.

