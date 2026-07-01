Riset Pasar AMDK di 10 Kota: Aqua Jadi Air Mineral Paling Laris

jpnn.com, JAKARTA - AQUA air mineral masih menjadi merek yang paling banyak disebut sebagai produk air mineral paling laris oleh pedagang dan outlet.

Hal tersebut Hal tercermin dalam hasil riset pasar air minum dalam kemasan (AMDK) di 10 kota besar di Indonesia.

Riset tersebut dilakukan oleh lembaga Diskursus Network & Ecosystem, yang melibatkan 1.033 responden/outlet di Bali, Balikpapan, Bandung, Jakarta, Makassar, Malang, Medan, Semarang, Solo, dan Surabaya pada Juni 2026.

Dari total responden, sebanyak 589 outlet atau sekitar 57 persen menyebut AQUA sebagai merek air mineral paling laris di tempat mereka.

Secara nasional, AQUA menempati posisi teratas sebagai merek AMDK paling laris dengan 57 persen responden menyebutnya, sebagai produk yang paling banyak terjual di outlet mereka.

AQUA tidak hanya hadir luas di berbagai kanal penjualan, tetapi juga menjadi pilihan utama dalam konsumsi sehari-hari masyarakat.

Dominasi AQUA juga terlihat kuat di tingkat kota. Di Bali, hampir seluruh responden atau 98 persen menyebut AQUA sebagai merek paling laris.

Di Solo, angkanya mencapai 80 persen, diikuti Malang 75 persen, Medan 74 persen, Surabaya 66 persen, Makassar 42 persen, dan Balikpapan 41 persen.