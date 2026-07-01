Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Riset Pasar AMDK di 10 Kota: Aqua Jadi Air Mineral Paling Laris

Rabu, 01 Juli 2026 – 20:47 WIB
Riset Pasar AMDK di 10 Kota: Aqua Jadi Air Mineral Paling Laris - JPNN.COM
Ilustrasi industri AMDK. Foto: dok Aqua

jpnn.com, JAKARTA - AQUA air mineral masih menjadi merek yang paling banyak disebut sebagai produk air mineral paling laris oleh pedagang dan outlet.

Hal tersebut Hal tercermin dalam hasil riset pasar air minum dalam kemasan (AMDK) di 10 kota besar di Indonesia.

Riset tersebut dilakukan oleh lembaga Diskursus Network & Ecosystem, yang melibatkan 1.033 responden/outlet di Bali, Balikpapan, Bandung, Jakarta, Makassar, Malang, Medan, Semarang, Solo, dan Surabaya pada Juni 2026.

Baca Juga:

Dari total responden, sebanyak 589 outlet atau sekitar 57 persen menyebut AQUA sebagai merek air mineral paling laris di tempat mereka.

Secara nasional, AQUA menempati posisi teratas sebagai merek AMDK paling laris dengan 57 persen responden menyebutnya, sebagai produk yang paling banyak terjual di outlet mereka.

AQUA tidak hanya hadir luas di berbagai kanal penjualan, tetapi juga menjadi pilihan utama dalam konsumsi sehari-hari masyarakat.

Baca Juga:

Dominasi AQUA juga terlihat kuat di tingkat kota. Di Bali, hampir seluruh responden atau 98 persen menyebut AQUA sebagai merek paling laris.

Di Solo, angkanya mencapai 80 persen, diikuti Malang 75 persen, Medan 74 persen, Surabaya 66 persen, Makassar 42 persen, dan Balikpapan 41 persen.

Secara nasional, AQUA menempati posisi teratas sebagai merek AMDK paling laris dengan 57 persen responden menyebutnya, sebagai produk yang paling banyak terjual

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Aqua  Air mineral  AMDK  air minum dalam kemasan 
BERITA AQUA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp