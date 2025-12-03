Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Risiko di Musim Hujan Meningkat, Perlindungan Asuransi Jadi Sorotan

Rabu, 03 Desember 2025 – 20:24 WIB
Risiko di Musim Hujan Meningkat, Perlindungan Asuransi Jadi Sorotan
Risiko di musim hujan meningkat, perlindungan asuransi jadi sorotan. Foto/ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki puncak musim hujan, risiko bencana hidrometeorologi kembali meningkat di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam periode 24–27 November 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan rangkaian bencana besar di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, di mana beberapa kabupaten dan kota yakni Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Aceh dan Langsa terdampak banjir dan tanah longsor secara bersamaan.

Di Kabupaten Tapanuli Selatan, bencana ini mengakibatkan 8 warga meninggal dunia, 58 luka-luka, serta 2.851 orang harus mengungsi.

Bencana banjir pertama tercatat terjadi di Kota Binjai pada 26 November 2025, setelah hujan berintensitas lebat menyebabkan luapan Sungai Bingai, Mencirim, dan Bangkatan.

Akibatnya, 19.349 jiwa atau 5.818 KK dari 21 kelurahan di lima kecamatan terdampak oleh genangan. Selang sehari, banjir kembali melanda Kota Tebing Tinggi, Sumatera Barat pada 27 November 2025, dipicu oleh peningkatan debit Sungai Padang dan Bahilang akibat hujan ekstrem di wilayah hulu, yaitu Kabupaten Simalungun dan Serdang Bedagai.

Rangkaian bencana yang terjadi ini memberi sinyal kuat bahwa ancaman hidrometeorologi makin meluas dan tidak hanya terkonsentrasi pada kota-kota besar, seperti Jakarta.

Dalam beberapa minggu terakhir, curah hujan ekstrem juga meningkatkan risiko banjir, angin kencang, serta tanah longsor di berbagai wilayah, terutama kawasan dengan lereng curam, tanah labil, serta area yang mengalami deforestasi ataupun aktivitas konstruksi tanpa pengamanan lereng memadai.

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re mencatat bahwa banjir masih menjadi salah satu sumber klaim terbesar bagi sektor asuransi nasional.



