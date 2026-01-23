Close Banner Apps JPNN.com
Risiko Indonesia Gabung DP Gaza Bentukan Trump, Mulai Geopolitik Sampai Anggaran

Jumat, 23 Januari 2026 – 16:23 WIB
TB Hasanuddin. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut empat risiko harus diantisipasi pemerintah setelah memutuskan bergabung ke Dewan Perdamaian (DP) Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump. 

Pertama, kata Kang TB sapaan TB Hasanuddin, risiko geopolitik. Sebab, merapatnya Indonesia ke DP Gaza berpotensi dipersepsikan sebagai dukungan terhadap agenda politik AS di Timur Tengah.

Eks Sesmilpres itu berharap pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri bisa mengantisipasi dampak geopolitik secara komprehensif.

"Persepsi tersebut dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan, khususnya yang memiliki pandangan berbeda terhadap konflik Gaza," kata Kang TB kepada awak media, Jumat (23/1).

Kedua, kata legislator fraksi PDI Perjuangan, risiko keamanan personel. Sebab, Indonesia termasuk negara yang menempatkan anggota perdamaian di Gaza.

Menurut dia, personel TNI yang bertugas bisa dalam posisi rawan dan berisiko ketika Indonesia masuk DP Gaza.

"Pasukan Indonesia berpotensi menjadi target kelompok yang menolak intervensi bentukan AS. Terlebih, Indonesia saat ini mengemban mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, sehingga setiap insiden pelanggaran HAM dapat berdampak serius terhadap reputasi Indonesia di mata internasional," ujar Kang TB.

Ketiga, kata TB Hasanuddin, risiko finansial. Sebab, keanggotaan dalam DP Gaza menuntut komitmen pendanaan yang tidak kecil. 

