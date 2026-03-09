RiSing dan ASIRINDO Akhirnya Hadirkan Inovasi Hiburan Karaoke di Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Happy Puppy Group, pelopor industri karaoke keluarga di Indonesia, melalui anak perusahaan startup, RiSing, secara resmi merambah industri hiburan personal karaoke di rumah.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama strategis dengan ASIRINDO (AS Industri Rekaman Indonesia) di Kuningan City, Jakarta pada Senin, 9 Maret 2026.

Kerja sama ini untuk memenuhi kebutuhan hiburan untuk anggota keluarga di rumah yang berkembang pesat pascapandemi.

RiSing menyediakan layanan hiburan karaoke berbasis cloud dengan percepatan transfer data melalui CDN (Content Delivery Network) sehingga pelanggan dapat menikmati lebih dari 80.000 lagu dalam berbagai bahasa dan genre secara cepat dan praktis.

Melalui kerja sama itu, ASIRINDO yang mewakili lebih dari 100 produser rekaman akan bertindak sebagai penyedia lisensi utama, bagi Produser Rekaman musik dan video di Indonesia.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan setiap konten musik dan video di RiSing berjalan tanpa melanggar Hak Cipta, serta selalu menghadirkan lagu-lagu baru secara berkala.

“Kami mengapresiasi inovasi RiSing yang menawarkan terobosan baru mekanisme lisensi musik yang terintegrasi. Dengan layanan berbayar ini, setiap lagu yang dimainkan tercatat secara otomatis dan transparan melalui jejak digital (hit count), sehingga Pemilik Hak (Produser Rekaman) mendapatkan penghasilan tambahan.” ungkap Jusak Irwan Sutiono, Direktur Utama ASIRINDO.

Seiring meningkatnya tren konsumsi hiburan di rumah, banyak masyarakat Indonesia masih berkaraoke dengan menggunakan platform video online.