Ritel Digital Ibu dan Bayi Kurnia Gallery yang Kini Terus Berkembang

jpnn.com, JAKARTA - Transisi lanskap bisnis dari ritel konvensional menuju ekosistem social commerce sering kali dipicu oleh krisis makro yang memaksa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk merombak model operasionalnya secara fundamental.

Di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, disrupsi akibat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat pada periode pandemi tahun 2020 lalu telah mendorong lahirnya sejumlah entitas bisnis digital baru.

Entitas ini secara spesifik membidik segmentasi pasar kebutuhan perawatan ibu dan bayi melalui medium interaksi siaran langsung (live shopping) di berbagai platform media sosial.

Fenomena adaptasi tersebut tergambar pada rekam jejak operasional Kurnia Gallery, sebuah entitas ritel digital yang kini mengelola volume penjualan produk bayi berskala nasional. Sebelum merambah industri niaga elektronik pada tahun 2022, fondasi bisnis ini bermula dari pergeseran model usaha darurat akibat penutupan paksa operasional percetakan undangan pernikahan.

Menghadapi lumpuhnya pangsa pasar industri acara tatap muka, transisi awal dilakukan dengan membuka toko daring lokapasar yang murni berfokus pada penyediaan parsel kado bayi sebagai komoditas subtitusi.

Ekspansi strategis kemudian terjadi saat operasional bisnis mulai merambah ranah pemasaran konten video vertikal. Setelah sempat memasarkan produk musiman yang sukses mendulang lebih dari satu juta penayangan organik, manajemen memutuskan untuk menjadikan lini popok bayi sebagai fokus utama karena memiliki kurva permintaan harian yang stabil.

Keikutsertaan insidental dalam sebuah kompetisi siaran langsung kategori ibu dan bayi yang diselenggarakan oleh penyedia platform kemudian menjadi titik tolak perusahaan dalam membangun infrastruktur pemasaran afiliasi digital secara terstruktur.

Dalam perjalanannya, upaya mengelola ekosistem digital menghadirkan fluktuasi tantangan yang kompleks. Fase kritis operasional kerap terjadi saat pembaruan algoritma platform memicu penurunan tingkat visibilitas, interaksi penonton, dan transaksi harian.