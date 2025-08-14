Ritel Perabot asal Jepang, Nitori Buka Toko ke-5 di Mall Kelapa Gading

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan ritel perabot dan aksesoris rumah asal Jepang, Nitori (Nitori Holdings Co., Ltd.) resmi membuka toko kelima di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta.

Pembukaan tersebut sekaligus menjadi toko ke-1047 bagi grup Nitori secara global.

"Kami masuk Indonesia sejak 2024, kini Nitori akhirnya membuka toko ke-5, sekaligus toko ke-1047 di dunia. Semoga Nitori bisa menjangkau kota besar lainnya," kata Mashatosi Sano, General Manager Nitori Asia Tenggara di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta pada Kamis (14/8).

Toko Nitori yang baru resmi dibuka pada 14 Agustus 2025 dengan desain Full Concept Store yang berisi koleksi lengkap aksesoris rumah dan furnitur.

Pembukaan toko ke-5 ini menandai kolaborasi pertama Nitori Indonesia (PT Nitori Retail Indonesia) dengan salah satu pengembang besar di Indonesia, PT Summarecon Agung, Tbk. Summarecon Mall Kelapa Gading (MKG).

MKG merupakan pusat perbelanjaan legendaris seluas 150.000 m2 yang berisi sekitar 600 tenant, serta dikunjungi oleh sekitar 3 juta orang setiap tahunnya.

Nitori beroperasi dengan misi 'Enrich the everyday lives of people all over the world'. Pada 2025, Nitori berkomitmen mewujudkan misi tersebut bagi pelanggan di Indonesia dan seluruh dunia.

"Menuju tahun 2032, NITORI menargetkan untuk membuka 3.000 toko di seluruh dunia dengan total penjualan sebesar 3 triliun yen," tambahnya.