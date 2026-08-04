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JPNN.com - Ekonomi - Properti

Riverie Shila at Sawangan Resmi Diserahterimakan, Sisa Unit Terbatas, Cek Harganya

Selasa, 04 Agustus 2026 – 15:56 WIB
Riverie Shila at Sawangan Resmi Diserahterimakan, Sisa Unit Terbatas, Cek Harganya - JPNN.COM
Riverie Shila at Sawangan resmi diserahterimakan, sisa unit ditawarkan terbatas, cek harganya. Foto dok. Riverie

jpnn.com, JAKARTA - Shila at Sawangan mulai melakukan serah terima unit rumah di Klaster Riverie kepada konsumen.

Serah terima tersebut menjadi tonggak penting karena Riverie merupakan klaster terakhir yang dikembangkan melalui kolaborasi Vasanta Group dan MCUDI.

Klaster Riverie dikembangkan dengan konsep Affordable Luxury, yang memadukan desain modern, kualitas ruang, dan efisiensi fungsi dalam rentang harga yang relatif terjangkau.

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“Serah terima Riverie merupakan wujud komitmen kami dalam menyelesaikan produk yang telah dipercayakan konsumen kepada kami. Kami melihat masyarakat saat ini semakin selektif dalam memilih tempat tinggal, tidak hanya dari sisi harga, tetapi juga kualitas ruang, lingkungan, serta potensi nilai jangka panjangnya,” kata Presiden Direktur Shila at Sawangan, Mario Susanto, Selasa (4/8).

Klaster Riverie menghadirkan dua tipe rumah, yakni M5 dan M6. Tipe M5 merupakan rumah dua lantai yang dibangun di atas lahan berukuran 5 x 10 meter.

Rumah tipe M5 memiliki dua kamar tidur, dua kamar mandi, dan satu area carport. Desain hunian ini dilengkapi high ceiling living room serta konsep arsitektur split-level yang memberikan kesan ruang lebih luas.

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"Konfigurasi tersebut juga dirancang untuk mendukung fleksibilitas aktivitas penghuni sehari-hari, terutama bagi keluarga muda yang membutuhkan hunian ringkas tetapi tetap fungsional," ungkapnya.

Sementara itu, tipe M6 merupakan rumah satu lantai yang saat ini telah habis terjual. Tingginya minat terhadap tipe tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan terhadap rumah praktis dengan tata ruang yang efisien di kawasan Sawangan dan Depok.

Riverie Shila at Sawangan resmi diserahterimakan, sisa unit ditawarkan terbatas, cek harganya

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TAGS   properti  Klaster Riverie  Riverie Shila at Sawangan  Sawangan 
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