Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rivqy DPR: Keterlibatan Ekspatriat di BUMN Harus Berdasarkan Keahlian & Kebutuhan Nasional

Jumat, 17 Oktober 2025 – 01:00 WIB
Rivqy DPR: Keterlibatan Ekspatriat di BUMN Harus Berdasarkan Keahlian & Kebutuhan Nasional - JPNN.COM
Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim. Foto: source for jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim merespons kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang bagi warga negara asing (ekspatriat) untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Rivqy, selama penunjukan tersebut didasarkan pada keahlian, prestasi, dan kemampuan profesional, dan dengan catatan ketidaktersediaan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dari dalam negeri, maka kebijakan itu tidak menjadi masalah.

“Namun, kalau hanya sekadar sensasi, saya kira jangan dipaksakan,” kata Rivqy, Kamis (16/10).

Baca Juga:

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan bahwa BUMN merupakan lumbung ekonomi nasional yang harus dikelola secara profesional, berorientasi profit, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“BUMN adalah tulang punggung ekonomi, maka pengelolaannya harus berbasis profesionalisme. Jika dengan melibatkan tenaga profesional asing bisa mempercepat penguatan kinerja dan transfer pengetahuan, ya silakan saja,” ungkapnya.

Komandan Pusat DKP Panji Bangsa itu menegaskan bahwa dukungan terhadap kebijakan tersebut tidak berarti tanpa catatan. 

Baca Juga:

Dia menambahkan pemerintab harus memastikan mekanisme pengawasan, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.

Dia mengaku ingin BUMN kuat, mandiri, dan membawa maslahat bagi kemajuan bangsa. "Jadi, bukan semata globalisasi, tetapi juga keberlanjutan manfaat ekonomi untuk rakyat Indonesia,” katanya.

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menanggapi kebijakan Presiden Prabowo yang membuka peluang bagi ekspatriat untuk memimpin BUMN

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rivqy Abdul Halim  DPR  BUMN  Ekspatriat  Prabowo 
BERITA RIVQY ABDUL HALIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp