JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rizki Albara Ditemukan Tewas Tenggelam saat Mandi di Danau

Sabtu, 25 April 2026 – 19:10 WIB
Jasad korban saat dibawa ke RS dr Noesmir Baturaja, Sabtu. ANTARA/Edo Purmana

jpnn.com, BATURAJA - Seorang bocah 11 tahun bernama bernama Rizki Albara tewas tenggelam saat mandi di danau kawasan Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

"Kejadiannya siang tadi sekitar pukul 13.15 WIB," kata Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo di Baturaja, Sabtu.

Dia mengatakan, korban diketahui bernama Rizki Albara (11), warga Perumahan Sriwijaya, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU.

Baca Juga:

Peristiwa tersebut terjadi saat korban bersama empat orang temannya mandi di danau yang tak jauh dari permukiman penduduk di wilayah itu.

Saat berada di dalam air, korban sempat berpegangan pada bagian belakang tubuh salah satu temannya, namun terlepas sehingga korban kehilangan kendali dan kemudian tenggelam.

Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban dari dalam air.

Baca Juga:

"Korban sempat mendapat perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia," katanya.

Berdasarkan keterangan dokter, korban diduga mengalami kerusakan pada organ tubuh, khususnya paru-paru dan otak akibat kemasukan air yang menyebabkan meninggal dunia.

BERITA TEWAS TENGGELAM LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
