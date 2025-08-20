Rizki Briandana Resmi Bergelar Profesor Bidang Media dan Komunikasi UMB, Berikut Pidato Pengukuhannya

jpnn.com, JAKARTA - Rizki Briandana secara resmi bergelar Profesor Bidang Media dan Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Upacara pengukuhan Profesor Rizki Briandana berlangsung di Auditorium Lantai 7 Gedung Tower, UMB, Jakarta Barat, Selasa (19/8/2025).

Pada acara yang sama, juga berlangsung pengukuhan Prof. Herry Agung Prabowo, M.Sc, Ph.D dalam bidang Ilmu-Ilmu Lean Manufacturing Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana.

Pada upacara pengukuhan ini hadir Rektor UMB Prof. Dr. Andi Adriansyah, M.Eng, para Senat Universitas Mercu Buana, perwakilan Yayasan Menara Bhakti, para dosen dan alumni Program Magister Ilmu Komunikasi UMB serta sahabat dan keluarga dari Profesor Rizki Briandana dan Prof Herry Agung Prabowo.

Adapun dosen Program Magister Ilmu Komunikasi UMB yang hadir di antaranya Prof. Dr. Ahmad Mulyana, Dr. Heri Budianto, Dr. Afdal Makkuraga, dan Dr. Achmad Jamil.

Prof Rizki Briandana menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (2003-2007) dan meraih Sarjana Ilmu Komunikasi (Broadcasting).

Alumnus Program Magister Ilmu Komunikasi UMB Abdul Haris (kiri) dan Friederich Batari berfoto bersama Prof Rizki Briandana, S.Sos, M.Comm, Ph,Ph.D seusai upacara pengukuhan sebagai Gubernur Besar Bidang Media dan Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi UMB di Auditorium Lantai 7 Gedung Tower UMB, Selasa (19/8/2025). Foto: Source for JPNN.com