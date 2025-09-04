Rizki Faisal Pastikan MKGR Tidak Terlibat Unjuk Rasa 28 Agustus

jpnn.com, JAKARTA - Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) sama sekali tidak terlibat dalam aksi-aksi unjuk rasa yang berlangsung medio 25-31 Agustus 2025 di Jakarta atau pun daerah lain.

Hal itu diutarakan Ketua MKGR Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rizki Faisal dalam keterangan resminya, Kamis (4/9).

“Kami sangat menyesalkan dan prihatin dengan tindakan tersebut. MKGR sama sekali tidak pernah menginstruksikan, mengizinkan, atau terlibat dalam aksi-aksi (demonstrasi) yang dimaksud,” tegasnya.

Pernyataan Rizki yang juga anggota Komisi III DPR RI ini merespons akun Instagram @kucing.kecilll yang diunggah beberapa saat lalu.

Disebutkan dalam postingan tersebut bahwa "Massa Anarko dari MKGR datang, langsung blokir tol dan buat rusuh. Keren ya, seolah-olah tidak ada yang melihat mereka".

Postingan tersebut, ditekankan Rizki, sangat menyesatkan dan berpotensi menimbulkan polemik serta kesalahpahaman publik.

Padahal sejatinya MKGR dengan tegas melarang adanya pengibaran atribut-atribut dalam aksi demonstrasi.

“MKGR berdiri di atas nilai kekeluargaan, gotong royong, dan persatuan bangsa. Kami ingin meluruskan informasi ini agar masyarakat tidak salah tafsir seolah-olah MKGR mendukung atau ikut serta dalam aksi-aksi Agustus di Jakarta maupun di daerah lain. Itu sama sekali tidak benar,” tegas Legislator Dapil Kepri ini.