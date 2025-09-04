Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rizki Faisal Pastikan MKGR Tidak Terlibat Unjuk Rasa 28 Agustus

Kamis, 04 September 2025 – 20:45 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal mendorong pemerintah memberi perhatian lebih terhadap kesejahteraan dan fasilitas personel Polri yang bertugas di wilayah perbatasan, khususnya di Kepulauan Riau (Kepri), jelang momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-79. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) sama sekali tidak terlibat dalam aksi-aksi unjuk rasa yang berlangsung medio 25-31 Agustus 2025 di Jakarta atau pun daerah lain.

Hal itu diutarakan Ketua MKGR Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rizki Faisal dalam keterangan resminya, Kamis (4/9).

“Kami sangat menyesalkan dan prihatin dengan tindakan tersebut. MKGR sama sekali tidak pernah menginstruksikan, mengizinkan, atau terlibat dalam aksi-aksi (demonstrasi) yang dimaksud,” tegasnya.

Pernyataan Rizki yang juga anggota Komisi III DPR RI ini merespons akun Instagram @kucing.kecilll yang diunggah beberapa saat lalu.

Disebutkan dalam postingan tersebut bahwa "Massa Anarko dari MKGR datang, langsung blokir tol dan buat rusuh. Keren ya, seolah-olah tidak ada yang melihat mereka".

Postingan tersebut, ditekankan Rizki, sangat menyesatkan dan berpotensi menimbulkan polemik serta kesalahpahaman publik.

Padahal sejatinya MKGR dengan tegas melarang adanya pengibaran atribut-atribut dalam aksi demonstrasi.

“MKGR berdiri di atas nilai kekeluargaan, gotong royong, dan persatuan bangsa. Kami ingin meluruskan informasi ini agar masyarakat tidak salah tafsir seolah-olah MKGR mendukung atau ikut serta dalam aksi-aksi Agustus di Jakarta maupun di daerah lain. Itu sama sekali tidak benar,” tegas Legislator Dapil Kepri ini.

MKGR berharap publik tidak terburu-buru untuk menyerap informasi yang beredar di media sosial, terlebih belum diketahui jelas nilai-nilai kebenarannya

