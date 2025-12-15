Rizki Juniansyah dan Rekor Dunia Baru di SEA Games 2025

Senin, 15 Desember 2025 – 19:15 WIB

jpnn.com - Lifter Indonesia Rizki Juniansyah mencatatkan rekor dunia baru saat meraih medali emas SEA Games 2025 pada cabang olahraga angkat besi kelas 79 kg.

Pria kelahiran 17 Juni 2003 itu finis di podium tertinggi setelah membukukan total angkatan 365 kg, dengan perincian snatch 160 kilogram dan clean and jerk 205 kilogram.

Peraih medali emas Olimpiade Paris 2025 itu memulai laga dengan mengangkat beban seberat 160 kg pada angkatan snatch.

Rizki Juniansyah Pecahkan Rekor Dunia

Pada angkatan clean and jerk, Rizki sukses memecahkan rekor dunia dengan mengangkat beban 205 kg.

Raihan tersebut melampaui rekor sebelumnya yang juga atas namanya sendiri, yakni 204 kg pada Kejuaraan Dunia Angkat Besi IWF 2025 di Norwegia.

Rizki mengaku pencapaian tersebut tak lepas dari persiapan matang yang dijalaninya sebelum tampil di SEA Games 2025.

Fokus di Clean and Jerk Sesuai Arahan Pelatih

Pria asal Serang, Banten itu bahkan ingin memecahkan rekor sejak angkatan snatch.

"Saya memang sempat ingin memecahkan rekor di snatch, tetapi tidak dibolehkan sama pelatih untuk mengisi power clean and jerk."