Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Rizki Nurfadhilah Sudah Tiba di Indonesia, Langsung Diperiksa Polisi di Bandung

Minggu, 23 November 2025 – 19:35 WIB
Rizki Nurfadhilah Sudah Tiba di Indonesia, Langsung Diperiksa Polisi di Bandung - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Seorang pemuda asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rizki Nurfadhilah (18), yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akhirnya dipulangkan ke Indonesia.

Rizki, pemuda yang sempat terjebak dalam jaringan eksploitasi luar negeri dan viral di media sosial, itu tiba di Tanah Air pada Sabtu (22/11) melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Kedatangan Rizki di bandara turut disambut tim Sat Reskrim Polresta Bandung yang sejak awal menangani laporan dugaan perdagangan orang tersebut. Proses penyerahan dilakukan langsung oleh Kementerian Luar Negeri setelah perjuangan panjang memulangkan Rizki dari Kamboja.

Baca Juga:

Selain tim dari Polresta Bandung, hadir pula anggota Polres Metro Bandara Soetta, BP3MI Jawa Barat, serta perwakilan Kemenlu dari Direktorat PWNI. Tanpa berlama-lama, Rizki langsung dibawa menuju Bandung untuk pemeriksaan lanjutan dan memastikan keselamatannya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Hendra Rochmawan mengatakan polisi tidak akan berhenti sampai seluruh pelaku yang diduga memperdagangan remaja tersebut ditangkap.

“Negara hadir untuk melindungi warga. Kami akan mengusut  tuntas dan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang ini,” kata Hendra saat dikonfirmasi, Minggu (23/11).

Baca Juga:

Polda Jabar kini fokus menggali lebih jauh pengalaman yang dialami Rizki selama berada di luar negeri, termasuk bagaimana dia direkrut hingga akhirnya terjebak dalam eksploitasi.

Untuk perlindungan psikologis, polisi menggandeng pendamping profesional serta menyiapkan penempatan sementara di Rumah Aman milik Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Hendra juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri tanpa prosedur resmi.

Rizki Nurfadilah sudah tiba di Indonesia dari Kamboja, langsung diperiksa polisi di Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rizki Nurfadhilah  TPPO  Polresta Bandung  Polisi  Kamboja 
BERITA RIZKI NURFADHILAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp