Rizki Nurfadhilah Sudah Tiba di Indonesia, Langsung Diperiksa Polisi di Bandung

jpnn.com - BANDUNG - Seorang pemuda asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rizki Nurfadhilah (18), yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akhirnya dipulangkan ke Indonesia.

Rizki, pemuda yang sempat terjebak dalam jaringan eksploitasi luar negeri dan viral di media sosial, itu tiba di Tanah Air pada Sabtu (22/11) melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Kedatangan Rizki di bandara turut disambut tim Sat Reskrim Polresta Bandung yang sejak awal menangani laporan dugaan perdagangan orang tersebut. Proses penyerahan dilakukan langsung oleh Kementerian Luar Negeri setelah perjuangan panjang memulangkan Rizki dari Kamboja.

Selain tim dari Polresta Bandung, hadir pula anggota Polres Metro Bandara Soetta, BP3MI Jawa Barat, serta perwakilan Kemenlu dari Direktorat PWNI. Tanpa berlama-lama, Rizki langsung dibawa menuju Bandung untuk pemeriksaan lanjutan dan memastikan keselamatannya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Hendra Rochmawan mengatakan polisi tidak akan berhenti sampai seluruh pelaku yang diduga memperdagangan remaja tersebut ditangkap.

“Negara hadir untuk melindungi warga. Kami akan mengusut tuntas dan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang ini,” kata Hendra saat dikonfirmasi, Minggu (23/11).

Polda Jabar kini fokus menggali lebih jauh pengalaman yang dialami Rizki selama berada di luar negeri, termasuk bagaimana dia direkrut hingga akhirnya terjebak dalam eksploitasi.

Untuk perlindungan psikologis, polisi menggandeng pendamping profesional serta menyiapkan penempatan sementara di Rumah Aman milik Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Hendra juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri tanpa prosedur resmi.