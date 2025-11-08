Rizky Agung: Warisan Pembangunan Soeharto Masih Menjadi Penopang Kemajuan Bangsa

jpnn.com, JAMBI - Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Rizky Agung, menilai bahwa warisan pembangunan yang ditinggalkan oleh Presiden ke-2 Soeharto, masih memberikan dampak nyata bagi kemajuan Indonesia hingga hari ini.

Menurut Rizky, berbagai program dan proyek pembangunan nasional yang digagas Soeharto pada masa pemerintahannya, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi pangan, serta pemerataan akses pendidikan, menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional di era modern.

“Kami tidak dapat menutup mata terhadap hasil kerja nyata masa pemerintahan Pak Harto. Banyak jalan, jembatan, waduk, hingga fasilitas pendidikan yang dibangun pada masa beliau masih digunakan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat sampai sekarang,” ujar Rizky Agung dalam keterangan persnya, Sabtu (8/11).

Rizky menilai semangat pembangunan dan komitmen terhadap stabilitas nasional yang diwariskan oleh Soeharto seharusnya menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya bagi para pemimpin masa depan bangsa.

“Pak Harto adalah sosok pemimpin yang menjadikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Kita boleh berbeda pendapat dalam menilai kebijakan politiknya, tetapi kontribusinya terhadap kemajuan bangsa adalah fakta sejarah yang tidak bisa dihapus,” tambahnya.

Selain itu, Rizky juga mendorong agar seluruh mantan Presiden Republik Indonesia diberikan gelar Pahlawan Nasional, mengingat jabatan kepala negara merupakan bentuk pengabdian tertinggi kepada bangsa dan negara.

“Presiden Soekarno telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Sudah sepatutnya Presiden Soeharto juga mendapatkan penghargaan serupa, mengingat jasanya yang besar dalam bidang pembangunan, hukum, dan pengabdian terhadap Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rizky menegaskan pentingnya generasi muda untuk tetap mengenang peran besar Soeharto dalam menjaga keutuhan bangsa dan mempertahankan ideologi Pancasila dari ancaman komunisme.