Rizky Ridho Curhat Harus Naik Pesawat demi Jalani Laga Kandang Persija

jpnn.com, JAKARTA - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, mengungkapkan kekecewaannya menjelang laga pekan ke-32 Super League.

Bek andalan Timnas Indonesia ini menyayangkan harus terbang menggunakan pesawat hanya untuk menjalani laga kandang.

Kali ini, Rizky dan Persija harus berlaga di Stadion Segiri, Samarinda, saat memainkan laga pekan ke-32 melawan Persib esok Minggu pukul 15.30 WIB yang seharusnya digelar di Jakarta.

Baca Juga: Tak Terkalahkan dalam Lima Laga Terakhir Jadi Modal Persija Hadapi Persib

"Kali ini saya main kandang tapi naik pesawat, dan itu bukan sebuah alasan. Kita sudah datang di sini berarti kita sudah siap untuk pertandingan besok,” kata Rizky dalam jumpa pers prapertandingan di Samarinda, Sabtu.

Jakmania kembali mendapatkan kerugian bahwa untuk kesekian kalinya tak mampu menyaksikan tim kesayangannya bertanding melawan musuh bebuyutan Persib di Jakarta selama tujuh tahun lamanya.

Terakhir kali Persija melawan Persib di Jakarta adalah pada 2019 yang berakhir 1-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Kendati demikian, di mana pun Macan Kemayoran bertanding, di situ pasti ada Jakmania. Kabarnya, stadion yang merupakan kandang Borneo itu akan dipenuhi oleh Jakmania yang datang jauh-jauh dari Jakarta untuk mendukung tim kesayangannya.

Melihat ini, Rizky mengaku sangat termotivasi sehingga berharap tiga poin dimenangkan timnya untuk membuat Jakmania yang hadir di Stadion Segiri bangga.