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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Rizky Ridho Sebut VAR Bisa Bikin Vietnam Berubah saat Hadapi Timnas Indonesia

Senin, 03 Agustus 2026 – 09:46 WIB
Rizky Ridho Sebut VAR Bisa Bikin Vietnam Berubah saat Hadapi Timnas Indonesia - JPNN.COM
Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho tak menganggap permainan provokatif Vietnam sebagai ancaman besar menjelang duel panas Grup A Piala AFF 2026.

Bek Persija Jakarta itu percaya kehadiran Video Assistant Referee (VAR) akan membuat para pemain Vietnam berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang berpotensi merugikan timnya.

Ridho menegaskan Timnas Indonesia tidak ingin menghabiskan energi untuk meladeni provokasi lawan. Menurutnya, fokus utama Garuda harus tertuju pada permainan sendiri demi menjaga peluang meraih kemenangan.

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"Mungkin Vietnam akan melakukan hal yang sama seperti beberapa tahun yang lalu. Namun saat ini sudah ada VAR, jadi pasti mereka akan berhati-hati. Jadi saya fokus ke tim saya sendiri saja," kata Ridho.

Dia juga mengingatkan seluruh pemain Indonesia agar mampu mengendalikan emosi sepanjang pertandingan. Menurutnya, m enjaga emosi dinilai menjadi salah satu kunci menghadapi laga penting melawan Vietnam.

"Saya rasa saya fokus pada tim kami sendiri. Jangan sampai kami merugikan tim sendiri dengan perilaku-perilaku yang tidak penting," ujarnya.

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Pertandingan Indonesia kontra Vietnam akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026) pukul 20.30 WIB.

Duel ini menjadi salah satu laga paling krusial di Grup A. Saat ini Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan enam poin, terpaut satu angka dari Singapura di puncak.

Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho tak ambil pusing terkait gaya permainan provokasi Vietnam. Ia yakin lawan berpikir dua kali karena sudah ada VAR.

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TAGS   Rizky Ridho  Timnas Indonesia  Vietnam  Piala AFF 2026  timnas Indonesia vs Vietnam 
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