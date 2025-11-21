Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Rizky Ridho Tembus Puskas Award 2025, Pelatih Persija: Pasti Semua Memilihnya

Jumat, 21 November 2025 – 16:31 WIB
Rizky Ridho Tembus Puskas Award 2025, Pelatih Persija: Pasti Semua Memilihnya - JPNN.COM
Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho. Foto: IG persija

jpnn.com - SURAKARTA - Gol spektakuler Rizky Ridho yang menembus nominasi FIFA Puskas Award 2025 terus jadi perbincangan hangat.

Nama Rizky Ridho masuk ke daftar sebelas kandidat gol terbaik dunia berkat tembakan jarak jauhnya ke gawang Arema FC pada Liga 1 (sekarang Super League) Maret 2025 lalu.

Gol dari tengah lapangan itu membuat Ridho mengukir sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang masuk nominasi Puskas Award, sekaligus pemain Asia Tenggara kedua setelah Faiz Subri yang pernah memenanginya pada 2016.

Ridho kini bersaing dengan nama-nama besar seperti Lamine Yamal, Declan Rice, hingga Santiago Montiel yang juga mengirimkan gol-gol sensasional.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengaku bangga dengan pencapaian anak asuhnya tersebut. Menurutnya, dukungan publik Indonesia pasti bakal mengalir deras untuk Ridho.

“Pasti semua akan memilih dia jadi yang terbaik supaya dia bisa berangkat ke sana,” ujar Souza.

Dia juga sempat melempar candaan soal gol spektakuler itu. “Dia memang mencetak gol cantik dan pantas masuk Puskas. Memang itu keberuntungan, tetapi dia mencetak gol yang bagus,” ujarnya.

Dukungan serupa datang dari bek Persija Thales Lira. Pemain asal Brasil itu memuji kualitas teknik Ridho saat mengeksekusi gol jarak jauh tersebut.

Rizky Ridho menjadi salah satu pemain Indonesia yang berhasil menjadi kandidat peraih Puskas Award 2025, siapkah pencinta sepak bola Indonesia memilihnya?

TAGS   Rizky Ridho  Puskas Award  Persija  Super League 
