Rizky Ridho Tembus Puskas Award 2025, Pelatih Persija: Pasti Semua Memilihnya

jpnn.com - SURAKARTA - Gol spektakuler Rizky Ridho yang menembus nominasi FIFA Puskas Award 2025 terus jadi perbincangan hangat.

Nama Rizky Ridho masuk ke daftar sebelas kandidat gol terbaik dunia berkat tembakan jarak jauhnya ke gawang Arema FC pada Liga 1 (sekarang Super League) Maret 2025 lalu.

Gol dari tengah lapangan itu membuat Ridho mengukir sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang masuk nominasi Puskas Award, sekaligus pemain Asia Tenggara kedua setelah Faiz Subri yang pernah memenanginya pada 2016.

Baca Juga: Rizky Ridho Ungkap Alasan Bertahan di Persija

Ridho kini bersaing dengan nama-nama besar seperti Lamine Yamal, Declan Rice, hingga Santiago Montiel yang juga mengirimkan gol-gol sensasional.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengaku bangga dengan pencapaian anak asuhnya tersebut. Menurutnya, dukungan publik Indonesia pasti bakal mengalir deras untuk Ridho.

“Pasti semua akan memilih dia jadi yang terbaik supaya dia bisa berangkat ke sana,” ujar Souza.

Dia juga sempat melempar candaan soal gol spektakuler itu. “Dia memang mencetak gol cantik dan pantas masuk Puskas. Memang itu keberuntungan, tetapi dia mencetak gol yang bagus,” ujarnya.

Dukungan serupa datang dari bek Persija Thales Lira. Pemain asal Brasil itu memuji kualitas teknik Ridho saat mengeksekusi gol jarak jauh tersebut.