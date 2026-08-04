Rizky Ridho: Terima Kasih Masukannya, Saya akan Terima

jpnn.com - JAKARTA - Kapten Tim Nasional Indonesia Rizky Ridho buka suara seusai mendapat kritikan pascapenampilannya saat melawan Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026.

Ridho memilih mengabaikan kritik negatif terkait penampilannya saat melawan Vietnam, agar tetap menjaga fokus menghadapi laga selanjutnya kontra Singapura di Grup A.

"Saya akan terima kritik-kritik kebaikan untuk saya sendiri, dan ketika kritik itu sudah menjurus ke hal yang lain-lain (negatif), saya enggak akan peduli," kata Rizky Ridho dalam konferensi pers seusai laga melawan Vietnam di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8) malam.

Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam pada pertandingan ketiga di fase grup, setelah memetik dua kemenangan di laga sebelumnya melawan Kamboja (5-1) dan Timor Leste (3-0).

Ridho mengakui bahwa dalam laga melawan Vietnam membuat banyak kesalahan yang di antaranya membuat gawang Indonesia kebobolan. Penampilannya bersama skuad Garuda dalam laga itu menuai kritik dari publik melalui media sosial.

Bagi Ridho, kritik publik terhadap pemain merupakan suatu hal normal di sepak bola. Sebab, ketika pemain tampil buruk maka akan menuai berbagai komentar.

Namun, ketika kritik itu menjurus kepada hal-hal negatif, maka pemain Persija Jakarta ini memilih untuk mengabaikannya.

"Jadi, terima kasih masukannya, saya akan terima. Saya tahu saya salah dan saya akan move on untuk pertandingan melawan Singapura agar saya ke depannya agar lebih baik lagi," ungkap Ridho.