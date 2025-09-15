Rizky Ridho Tidak Membantah Bakal Bermain di Luar Negeri, Simak Kalimatnya

jpnn.com - JAKARTA – Kapten Persija Rizky Ridho tidak membantah kabar dirinya akan bermain di luar negeri.

Sebelumnya, banyak pihak menilai bek tengah berusia 23 tahun itu pantas bermain di luar negeri karena kualitas yang dimilikinya.

"Benar, ada komunikasi dengan agen saya. Saya sedang urus klausul-klausul yang orang-orang tunggu, yaitu saya bisa main abroad. Jadi tunggu saja," kata Rizky Ridho di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu (14/9), setelah Persija ditahan imbang 1-1 oleh Bali United.

Masa depan Ridho masih dalam tanda tanya menyusul kontraknya di Macan Kemayoran akan habis akhir musim ini setelah didatangkan pada musim 2023.

Bersama Persija, mantan pemain Persebaya itu sudah tampil 64 kali untuk mencetak tiga gol dan dua assist.

Tidak hanya menjadii pilar penting, Rizky Ridho juga dipercaya menjadi kapten sejak musim lalu.

Kamis lalu dalam acara Ngopi bareng Persija di Persija Cafe, Jakarta, Direktur olahraga Persija Bambang Pamungkas memastikan Ridho tak akan ke mana-mana selama kontraknya berlaku.

Bambang membenarkan Persija ingin Rizky Ridho bertahan. Kedua belah pihak sedang melakukan negosiasi perpanjangan kontrak.