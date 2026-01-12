Rizky Ridho Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Persib Atas Persija: Kami Tunggu di Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 – 08:25 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/1), berakhir dengan kemenangan Maung Bandung 1-0. Gol tunggal kemenangan Persib dicetak oleh Beckham Putra pada menit kelima.

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persib Bandung. Setelah mengucapkan selamat, Ridho mengatakan dia dan tim menunggu pertemuan kedua melawan Persib.

Pertandingan itu akan dilaksanakan di kandang Macan Kemayoran pada 10 Mei mendatang.

“Saya mau mengucapkan selamat kepada Persib Bandung meraih tiga poin. Terima kasih untuk sambutannya dan kami tunggu di Jakarta,” kata Ridho pada jumpa pers pasca laga di GBLA, Minggu (12/1).

Gol Persib terjadi setelah Bruno Tubarao melakukan kesalahan antisipasi bola dari crossing Berguinho.

Persija berusaha menyamakan kedudukan pada sisa babak pertama, namun gagal.

Di babak kedua, usaha mereka untuk mencetak gol juga menemui kata buntu setelah bermain dengan sepuluh pemain.

Tubarao mendapatkan kartu merah dari wasit setelah dengan sengaja menginjak kaki Beckham yang tergeletak di lapangan, seusai dia lebih dahulu melanggar pemain bernomor punggung 7 tersebut.