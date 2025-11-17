Rizky Ridho Ungkap Alasan Bertahan di Persija

jpnn.com, JAKARTA - Bek sekaligus kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, mengungkapkan alasannya memperpanjang kontrak di tengah desakan untuk berkarier di luar negeri. Ridho dan Persija resmi menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2028 pada Sabtu (15/11).

Melalui akun Instagram pribadinya, Ridho menegaskan keputusan bertahan di Macan Kemayoran bukan perkara sulit. Menurutnya, Persija selalu menerima dirinya dengan baik, sesuai dengan harapan dan cita-cita kariernya.

"Ketika itu kalian menerima saya dengan sangat baik, bahkan tetap begitu baik hingga saat ini. Untuk itu saya memutuskan untuk tetap melanjutkan mimpi bersama tim ini hingga tahun 2028," tulis Ridho, Minggu (16/11).

Ridho menambahkan, sebagai pemain profesional, mimpi utama baginya adalah membawa gelar bagi klub. Meski sudah meneken kontrak baru, Ridho tetap menyimpan ambisi untuk bermain di luar negeri, baik melalui transfer maupun peminjaman.

Salah satu faktor utama Ridho bertahan adalah dukungan Persija terhadap opsi berkarier di luar negeri. Meski tidak dijelaskan detail klausul kontrak terkait kepindahan ke luar negeri, Ridho menyebut klausul itu transparan dan masuk akal.

"Sebenarnya keinginan menguji diri ini bermain di negeri seberang masih menyala dalam diri saya. Hebatnya, Persija mendukung itu secara tertulis dengan transparan sebagai sebuah opsi yang sangat masuk akal," ucapnya.

Selain itu, Ridho menilai kontraknya di Persija merupakan yang terbaik dalam sepak bola Indonesia, bukan hanya dari sisi finansial, tetapi juga klausul yang seimbang dan adil bagi kedua pihak.

Dengan keputusan ini, Ridho berharap bisa melanjutkan mimpinya mengantar Persija meraih prestasi sekaligus menyiapkan peluang untuk menantang diri di kancah internasional di masa depan. (dkk/jpnn)