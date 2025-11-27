Rizky Ridho Ungkap Kisah di Balik Gol Spektakulernya yang Masuk Puskas Award 2025

jpnn.com - Bek Persija Jakarta Rizky Ridho tengah merasakan momen membanggakan dalam kariernya. Gol yang dia ciptakan ke gawang Arema FC musim lalu membawanya masuk dalam nominasi Puskas Award 2025.

Ini merupakan salah satu penghargaan paling prestisius di dunia sepak bola.

Rizky Ridho mengaku sulit mengekspresikan perasaannya saat mengetahui golnya bisa sejajar dengan pemain-pemain kelas dunia seperti Lamine Yamal (Barcelona) hingga Declan Rice (Arsenal).

"Sangat bersyukur bisa sejajar dengan pemain-pemain top dunia. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia," ujar Ridho dilansir laman resmi FIFA.

Gol tersebut lahir pada pekan ke-26 Liga 1 Indonesia 2024/2025, tepatnya 9 Maret 2025 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Saat itu, Persija hanya bermain dengan sembilan pemain karena kartu merah, tetapi Ridho berhasil memanfaatkan skema serangan balik cepat yang dibangun bersama Ryo Matsumura.

"Saya mencoba melakukan intersepsi dan ingin membawa bola ke depan karena kami kekurangan pemain."

Ridho pada awalnya ragu untuk menggiring bola lebih jauh, tetapi melihat kiper lawan maju, kapten Persija Jakarta itu menyesuaikan posisi tubuhnya untuk mengeksekusi tendangan dengan tepat.