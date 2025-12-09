RM Sebut BTS Nyaris Bubar saat Personelnya Sibuk Wamil

jpnn.com, JAKARTA - RM BTS mengungkap bahwa para anggota sempat mempertimbangkan untuk bubar selama masa hiatus.

Pengakuan itu dia sampaikan dalam siaran langsung di platform Weverse pada Sabtu (6/12), seperti dikutip Yonhap, Minggu (7/12).

RM menjelaskan bahwa masa jeda akibat wajib militer menjadi periode penuh pertimbangan bagi grup.

Menurutnya, BTS beberapa kali bergulat dengan pilihan sulit antara melanjutkan masa hiatus atau benar-benar mengakhiri perjalanan sebagai grup.

“Kami telah berpikir puluhan ribu kali apakah lebih baik bubar atau menunda aktivitas," ujar RM dalam siaran langsung tersebut.

Namun, mereka akhirnya memutuskan untuk tetap bersatu demi para penggemar dan hubungan kuat antaranggota.

"Yang membuat tim ini tetap bertahan adalah rasa cinta kami satu sama lain dan rasa hormat untuk kalian yang menonton,” lanjut RM.

Saat ini, seluruh anggota BTS telah menyelesaikan wajib militer dan dijadwalkan reuni sebagai grup lengkap tahun depan.