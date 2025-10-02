RMA Indonesia Menghadirkan Program Purnajual Ford 360 Care ISP

jpnn.com, JAKARTA - Ford RMA Indonesia menghadirkan program layanan purnajual terbaru bernama Ford 360 Care Inclusive Service Package (ISP).

Peluncuran Ford 360 Care menjadi bagian dari strategi RMA Indonesia dalam memperkuat layanan purnajual.

Country Manager RMA Indonesia, Toto Suharto menjelaskan program tersebut bertujuan memberikan pengalaman kepemilikan kendaraan terbaik dengan menghadirkan ketenangan, kepastian biaya perawatan, serta layanan purnajual yang terstandardisasi.

“Kami ingin pelanggan merasa yakin bahwa kepemilikan kendaraan tidak hanya sebatas memiliki produk berkualitas global, tetapi juga mendapatkan dukungan layanan purnajual yang menyeluruh dan konsisten," kata Toto dalam keterangannya, Kamis (2/10).

Program Ford 360 Care Inclusive Service Package (ISP) meliputi jasa servis dan suku cadang perawatan berkala hingga tiga tahun atau 60.000 km.

Layanan itu diberikan kepada pelanggan yang melakukan pembelian unit Ford Next Gen Everest dan Ranger dengan model tertentu mulai dari 1 Oktober 2025, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, kesempatan istimewa juga diberikan kepada pelanggan Next-Gen Ford Everest dan Ranger untuk model tertentu lainnya, termasuk pelanggan yang telah membeli unit kendaraan sebelum 1 Oktober 2025.

Lebih lanjut, layanan tetap dapat dinikmati melalui penawaran harga spesial yang kompetitif di diler resmi Ford.