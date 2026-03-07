Road to Danur: The Last Chapter Tutup Perjalanan 10 Tahun Semesta Danur

jpnn.com, BANDUNG - Menjelang penayangan film Danur: The Last Chapter pada 18 Maret 2026, MD Pictures bersama Jurnal Risa menggelar rangkaian acara bertajuk Road to Danur: The Last Chapter di Bandung.

Kegiatan ini menjadi momen napak tilas perjalanan kisah Risa Saraswati sekaligus penutup perjalanan semesta Danur yang telah hadir di layar lebar selama hampir satu dekade.

Rangkaian acara dimulai pada 4 Maret 2026 dengan penelusuran sejumlah lokasi di Bandung yang memiliki kenangan penting dalam kehidupan Risa Saraswati.

Kegiatan tersebut diikuti para pemeran dan kreator film, di antaranya Prilly Latuconsina, Zee Asadel, dan Dito Darmawan, bersama sutradara Awi Suryadi serta penulis naskah Lele Laila.

Dalam kegiatan itu, Risa Saraswati mengajak para pemeran berkeliling kota menggunakan Bandung Tour on Bus (Bandros).

Mereka menelusuri sejumlah tempat yang berkaitan dengan kisah sahabat gaib Risa, termasuk cerita tentang sosok Asih, Canting, dan Ivanna yang menjadi bagian dari semesta Danur.

Perjalanan kemudian dilanjutkan ke sekolah dasar tempat Risa pertama kali berkenalan dengan Peter dan kawan-kawan.

Di lokasi tersebut, tim Jurnal Risa mencoba berkomunikasi dengan Peter cs, Canting, serta Asih melalui perantara mereka, yang menjadi pengalaman baru bagi sebagian tim film setelah hampir sepuluh tahun perjalanan produksi Danur.