JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Road to DIGINEX 2026: Imaginexis Luncurkan Indonesia Digital Outlook

Senin, 08 Desember 2025 – 13:25 WIB
Road to DIGINEX 2026: Imaginexis Luncurkan Indonesia Digital Outlook - JPNN.COM
Road to DIGINEX 2026: Imaginexis Luncurkan Indonesia Digital Outlook. Foto: souurce for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Imaji Masa Depan (Imaginexis) bersama Inventure, Ivosights, dan SAMA Indonesia, dengan dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, menggelar “Road to DIGINEX conXperience 2026” di Jakarta, baru-baru ini.

Acaea tersebut sekaligus meluncurkan Indonesia Digital Outlook 2026. Agenda ini menjadi pra-event menuju konferensi DIGINEX conXperience 2026 yang mengulas masa depan keamanan siber, kecerdasan artifisial, dan blockchain dalam lanskap digital Indonesia.

Dalam acara tersebut, Imaginexis memaparkan hasil riset yang melibatkan lebih dari 600 responden dari enam wilayah, termasuk Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan daerah lainnya.

Riset ini menggambarkan pola perilaku konsumen Indonesia dalam berinteraksi dengan AI, blockchain, keamanan siber, dan media sosial di tengah percepatan inovasi digital.

Indonesia Digital Outlook 2026 menyajikan gambaran komprehensif mengenai adopsi teknologi AI, perkembangan minat terhadap blockchain dan kripto, meningkatnya kesadaran keamanan siber, serta dinamika media sosial yang memengaruhi cara masyarakat mencari dan berbagi informasi.

Laporan ini disusun melalui kombinasi riset kuantitatif, analisis perilaku, dan pemantauan percakapan digital.

Hasil riset menunjukkan sejumlah dinamika penting dalam ekosistem digital nasional, seperti pesatnya penggunaan kecerdasan artifisial, rendahnya literasi teknologi baru termasuk

Web3, hingga meningkatnya kompleksitas ancaman siber. Temuan tersebut menandai bahwa Indonesia berada pada fase krusial dalam menentukan arah transformasi digital dan menghadapi potensi kesenjangan literasi maupun kepercayaan publik.

Imaginexis meluncurkan Indonesia Digital Outlook 2026 dalam rangkaian Road to DIGINEX conXperience.

TAGS   Imaginexis  Road to DIGINEX 2026  Indonesia Digital Outlook 2026  blockchain 

