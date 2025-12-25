Road to Indonesia Sports Summit 2025, Kemenpora Ajak Masyarakat Terus Bergerak Aktif

Kamis, 25 Desember 2025 – 03:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar sosialisasi dan promosi Indonesia Sports Summit (ISS) 2025.

Kegiatan tersebut yang dilaksanakan secara serentak di Kota Bekasi dan Kota Tangerang pada Minggu (30/11) itu mendapatkan sambutan antusias masyarakat dan komunitas olahraga daerah.

Kegiatan ini sebagai langkah awal mendorong penguatan industri olahraga nasional.

Di Kota Bekasi, kegiatan digelar di kawasan Car Free Day (CFD) Stadion Patriot Candrabhaga.

Sejak pagi, warga memadati area di Jl. Ahmad Yani untuk mengikuti berbagai aktivita,s seperti senam bersama, panggung hiburan, push bike, ketapel, tamiya, mini games, dan olahraga lainnya.

Sejumlah induk organisasi olahraga di bawah KORMI turut berkontribusi dalam menghadirkan aktivitas tersebut, antara lain PKPI, IOF Pengcab Bekasi, dan KLPI.

Asisten Deputi Olahraga Profesional Kemenpora Yusup Suparman, hadir menyapa warga sekaligus menyampaikan pentingnya industri olahraga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Yusup juga memaparkan rangkaian program yang akan dihadirkan pada ISS 2025, seperti panel diskusi, job fair, sport exhibition, hingga hiburan bagi masyarakat.