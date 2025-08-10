Road to Pertamina Eco RunFest 2025, Ajak Masyarakat Sulap Barang Lawas Jadi Trendi

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengadakan Road to Eco RunFest (PERF) untuk mengenalkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan ke masyarakat.

Acara PERF ikut meramaikan ajang Car Free Day (CFD) di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu 10 Agustus 2025.

Tak hanya lari, acara ini menghadirkan berbagai workshop untuk mengkreasikan produk ramah lingkungan.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye gaya hidup berkelanjutan yang selalu diusung oleh acara Eco RunFest.

Arya menyampaikan Pertamina ingin mengajak masyarakat untuk mulai mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan memanfaatkan kembali bahan yang sudah ada.

"Melalui kegiatan ini, Pertamina berharap peserta dapat mengadopsi kebiasaan upcycle (daur ulang menjadi barang lebih berguna) dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Arya di sela kegiatan PERF.

Salah satu workshop 'Re-create DIY Tote Bag & Keychain' menggunakan bahan-bahan bekas atau tak terpakai yang didaur ulang, seperti celana tak terpakai yang diubah menjadi tas cantik, serta dihias dengan emblem sehingga tak terlihat usang, bahkan menjadi lebih trendi.

Workshop ini dimentori langsung oleh komunitas peduli lingkungan, Greeners.