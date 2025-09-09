Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Road to Peruri Bestari Festival 2025 Hadirkan Isu Keberlanjutan dengan Cara Menyenangkan

Selasa, 09 September 2025 – 19:00 WIB
Road to Peruri Bestari Festival 2025 Hadirkan Isu Keberlanjutan dengan Cara Menyenangkan - JPNN.COM
Road to Peruri Bestari Festival 2025 yang akan digelar pada 20 September mendatang menghadirkan isu keberlanjutan dengan cara menyenangkan. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Road to Peruri Bestari Festival 2025 akan digelar di Taman Kota Peruri, Blok M, Jakarta Selatan, pada 20 September mendatang.

Mengangkat tema “Kembali ke Akar”, acara besutan Perum Peruri bersama Bestari Festival, itu mengetengahkan tiga pilar utama, yaitu Jaga, Serap, dan Tumbuh.

Hal tersebut merupakan ajakan reflektif untuk menjaga nilai, menyerap kebijaksanaan, serta tumbuh dengan arah yang lebih berakar dan berkelanjutan.

Baca Juga:

“Bestari Festival hadir sebagai ruang aman untuk berhenti sejenak, belajar, dan kembali terhubung di tengah hiruk-pikuk dunia," ujar Co-founder Bestari Festival Firza Daud di Jakarta, Selasa (9/9).

Dia menambahkan bahwa di tengah krisis lingkungan yang kian nyata, ketimpangan sosial yang terus melebar, serta tekanan hidup perkotaan yang kian menyesakkan, maka ruang aman untuk berhenti sejenak kerap menjadi kebutuhan mendesak. 

"Kami ingin menghadirkan isu-isu besar, seperti keberlanjutan dan makna hidup dengan cara yang ringan, menyenangkan, dan mudah dipahami,” ungkapnya. 

Baca Juga:

Dia menambahkan tiga pilar akan diwujudkan dalam tiga zona pengalaman sekaligus tiga sesi talkshow yang mengajak publik melakukan refleksi, berdialog, sekaligus belajar bersama.

Hal ini meliputi sesi Jaga: “Contain to Sustain”, Serap: “Living is Meaning-Making” dan Tumbuh: Be a Great Small yang sekaligus menjadi sesi final.

Road to Peruri Bestari Festival 2025 menghadirkan isu keberlanjutan dengan cara menyenangkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Peruri  Road to Peruri Bestari Festival 2025  keberlanjutan  festival 
BERITA PERURI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp