Road to Peruri Bestari Festival 2025 Hadirkan Isu Keberlanjutan dengan Cara Menyenangkan

jpnn.com - JAKARTA - Road to Peruri Bestari Festival 2025 akan digelar di Taman Kota Peruri, Blok M, Jakarta Selatan, pada 20 September mendatang.

Mengangkat tema “Kembali ke Akar”, acara besutan Perum Peruri bersama Bestari Festival, itu mengetengahkan tiga pilar utama, yaitu Jaga, Serap, dan Tumbuh.

Hal tersebut merupakan ajakan reflektif untuk menjaga nilai, menyerap kebijaksanaan, serta tumbuh dengan arah yang lebih berakar dan berkelanjutan.

“Bestari Festival hadir sebagai ruang aman untuk berhenti sejenak, belajar, dan kembali terhubung di tengah hiruk-pikuk dunia," ujar Co-founder Bestari Festival Firza Daud di Jakarta, Selasa (9/9).

Dia menambahkan bahwa di tengah krisis lingkungan yang kian nyata, ketimpangan sosial yang terus melebar, serta tekanan hidup perkotaan yang kian menyesakkan, maka ruang aman untuk berhenti sejenak kerap menjadi kebutuhan mendesak.

"Kami ingin menghadirkan isu-isu besar, seperti keberlanjutan dan makna hidup dengan cara yang ringan, menyenangkan, dan mudah dipahami,” ungkapnya.

Dia menambahkan tiga pilar akan diwujudkan dalam tiga zona pengalaman sekaligus tiga sesi talkshow yang mengajak publik melakukan refleksi, berdialog, sekaligus belajar bersama.

Hal ini meliputi sesi Jaga: “Contain to Sustain”, Serap: “Living is Meaning-Making” dan Tumbuh: Be a Great Small yang sekaligus menjadi sesi final.