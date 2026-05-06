Road Train Garapan SSB Kuasai Pasar Tambang Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Inovasi sering kali lahir dari keterbatasan ruang. Operasi underground hauling di tambang bawah tanah, dengan terowongan sempit selebar 5,6 meter dan risiko tinggi, menuntut ketelitian tingkat tinggi dalam setiap pergerakan.

Namun, di tengah kondisi ekstrem tersebut, PT Sanggar Sarana Baja (SSB) bersama rekanan bisnisnya, yaitu MSM Mongolia (selaku pemegang lisensi Mercedes di Mongolia) berhasil melahirkan terobosan rekayasa yang mendefinisikan ulang standar kendaraan angkut pertambangan.

Sebagai anak usaha PT ABM Investama Tbk (ABMM), perusahaan rekayasa teknis yang bergerak dalam pembuatan produk serta menyediakan layanan perbaikan dan perawatan alat berat ini berhasil mengembangkan road train sebagai solusi atas kompleksitas underground hauling.

Baca Juga: SSB Raih Penghargaan Internasional Berkat Inovasi OPTILOAD

Keunggulan inovasi road train terletak pada kemampuannya meningkatkan kapasitas muatan secara signifikan, mereduksi jumlah ritase, serta tetap menjamin faktor keselamatan di medan operasional yang menantang.

Berkat inovasi tersebut, SSB memenangi penghargaan Gold Stevie Award 2026 yang digelar di Macau, belum lama ini.

Penghargaan tersebut merefleksikan pengakuan dunia atas kapabilitas rekayasa engineering dan manufaktur SSB dalam menghadirkan solusi tambang bawah tanah yang dirancang untuk menjawab tantangan operasional dengan tingkat kompleksitas dan risiko yang tinggi.

Baca Juga: SSB Konsisten Lahirkan Tenaga Kerja Terampil untuk Bersaing di Industri Manufaktur

“Gold Stevie Award 2026 menjadi bukti bahwa inovasi manufaktur nasional mampu bersaing di pasar tambang global. Desain attachment road train dikembangkan oleh tim internal SSB, mulai dari tahap konsep hingga produk akhir. Inovasi ini tidak hanya memiliki nilai kebaruan, tetapi juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan solusi yang relevan terhadap kebutuhan pasar,” kata Direktur SSB Johan Budisusetija.

Road train dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan di tambang bawah tanah karena memiliki daya angkut lebih besar di atas dump truck konvensional.