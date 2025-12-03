Roadshow Feders Gathering Singgah di Kota Bandung

Rabu, 03 Desember 2025 – 10:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Federal Oil-merek pelumas dari PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI), melanjutkan rangkaian Feders Gathering 2025 bertema “Zona Nyaman” di Kota Bandung.

Kota itu menjadi persinggahan ketiga setelah Surabaya dan Semarang, dan kembali mendapat sambutan besar dari komunitas motor matic di Jawa Barat.

Acara yang digelar akhir pekan diikuti ratusan pengendara dari puluhan komunitas motor matic di Bandung dan sekitarnya.

Feders Gathering menjadi ajang silaturahmi dan ruang berkumpul bagi komunitas yang ingin mendapat pengalaman langsung terkait produk Federal Oil.

Kegiatan diawali dengan city ride melewati sejumlah ikon kota, mulai Gedung Sate, Jalan Braga, hingga Alun-Alun Bandung.

Peserta juga mengunjungi beberapa Federal Oil Center (FOC) untuk melihat langsung layanan perawatan motor menggunakan Federal Matic dan Federal Racing Matic spesialis dingin.

Market Development General Manager PT. EMLI, Rommy Averdy Saat, mengatakan acara ini menjadi bukti kedekatan Federal Oil dengan komunitas.

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme komunitas di Bandung. Melalui Feders Gathering, kami ingin menegaskan komitmen Federal Oil dalam mendukung kenyamanan berkendara,” ujar Rommy, Rabu (3/12).