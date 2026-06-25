Roadshow SATU Indonesia Awards 2026 Mencari Agen Perubahan di Makassar

jpnn.com, MAKASSAR - Astra menggelar Roadshow 17th SATU Indonesia Awards 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai upaya mendorong lahirnya lebih banyak generasi muda yang aktif menghadirkan solusi bagi masyarakat.

Kegiatan bertema "Terhubung dalam Aksi" itu diikuti lebih dari 500 peserta yang berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, komunitas, pegiat sosial, hingga wirausahawan muda.

Roadshow tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dr. H. M. Ishak Iskandar yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Juri 17th SATU Indonesia Awards 2026 sekaligus Rektor Universitas YARSI Prof. Fasli Jalal, Founder Young On Top sekaligus juri Billy Boen, Head of Corporate Communications Astra Windy Riswantyo, serta penerima apresiasi SATU Indonesia Awards 2017 Jamaluddin.

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Kegiatan ini digelar dengan melihat besarnya potensi generasi muda di Sulawesi Selatan. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2026, sekitar 2,41 juta penduduk di provinsi tersebut berada pada rentang usia 15-29 tahun.

Secara nasional, Pulau Sulawesi memiliki lebih dari 5,2 juta pemuda atau sekitar 7,89 persen dari total pemuda Indonesia.

Potensi tersebut turut ditopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang mencapai 6,88 persen pada triwulan I 2026.

Angka itu menempatkan provinsi tersebut sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi keenam di Indonesia.

Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan besarnya jumlah generasi muda di Sulawesi Selatan menjadi modal penting untuk menghadirkan berbagai inovasi yang berdampak bagi masyarakat.