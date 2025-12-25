Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Roadster Retro Morbidelli NR 352 Akan Dirilis Tahun Depan, Harga di Bawah Rp 100 juta

Kamis, 25 Desember 2025 – 09:43 WIB
Morbidelli NR 352 akan mengaspal tahun depan. Foto: morbidelli

jpnn.com - Morbidelli kembali memancing rasa penasaran pencinta motor bergaya klasik dengan menghadirkan NR 352. 

Roadster retro itu digadang-gadang meluncur pada 2026 di Italia.

Morbidelli NR 352 disebut-sebut sebagai paket lengkap bagi pengendara yang menginginkan tampilan klasik dengan sentuhan modern, sekaligus aura scrambler untuk petualangan ringan.

Secara visual, Morbidelli NR 352 tampil sebagai roadster murni, tetapi detail seperti ban berpola semi-scrambler dan setang aluminium meruncing.

Balutan desain retro modern membuat motor tampak ikonik tanpa terlihat ketinggalan zaman.

Di balik tampilannya, NR 352 dibekali mesin dua silinder paralel berpendingin cairan berkapasitas 336 cc.

Mesin empat katup dengan sistem injeksi mampu memproduksi tenaga 25 hp pada 8.500 rpm, angka yang ideal untuk regulasi lisensi A2 di Eropa.

Kecepatan puncaknya diklaim mencapai sekitar 120 km/jam, cukup untuk penggunaan harian maupun touring santai.

