Robert F. Kennedy Jr. Puji Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat (U.S. Secretary of Health and Human Services), Robert F. Kennedy Jr., mengungkapkan Indonesia kini dipandang sebagai salah satu negara dengan tingkat kemajuan paling signifikan di dunia dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Kennedy menyampaikan pujian terbuka atas kemajuan pesat sistem kesehatan Indonesia di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat memberikan pengarahan mengenai penguatan sistem pelacakan kesehatan nasional di Gedung Putih, Washington, D.C., beberapa waktu yang lalu

Kennedy Jr. menjelaskan pencapaian tersebut tidak hanya berasal dari kebijakan kesehatan yang efektif.

Namun, juga lahir dari terobosan sosial dan teknologi yang diterapkan secara konsisten dan masif di seluruh lapisan layanan kesehatan Indonesia.

Dia menyoroti dua inovasi utama yang disebutnya menjadi kunci keberhasilan tersebut: kebijakan insentif gaya hidup sehat dan digitalisasi data kesehatan nasional.

“Ada dua inovasi utama yang memungkinkan mereka mencapai hasil luar biasa itu. Salah satunya adalah kebijakan untuk mengurangi konsumsi makanan olahan. Warga mendapat insentif jika tidak mengonsumsi makanan olahan, dan dikenai penalti bila melakukannya,” tutur Kennedy Jr.

Dia menyebut Indonesia berhasil meningkatkan angka harapan hidup perempuan sebesar delapan tahun, dan laki-laki sebesar sembilan tahun.

"Tidak ada negara lain yang memiliki catatan seperti itu,” ujarnya.