Olahraga - Sepak Bola

Roberto Martinez Ungkap Alasan Portugal Tak Bisa Tinggalkan Cristiano Ronaldo, Ternyata!

Rabu, 20 Mei 2026 – 07:29 WIB
Cristiano Ronaldo akan menjadi kapten Timnas Portugal di Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Clodagh Kilcoyne.

jpnn.com - Cristiano Ronaldo dipastikan kembali memperkuat Timnas Portugal di ajang Piala Dunia 2026.

Meski usianya kini sudah menginjak 41 tahun, sang megabintang tetap mendapat tempat dalam skuad pilihan pelatih Roberto Martinez.

Keputusan memasukkan nama Ronaldo ke dalam daftar 27 pemain Portugal sempat memunculkan pertanyaan.

Namun, Martinez menegaskan kapten Portugal itu masih memiliki peran yang sangat vital, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di dalam ruang ganti.

Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, pengalaman dan jiwa kepemimpinan Ronaldo masih menjadi elemen penting yang dibutuhkan Selecao das Quinas untuk menghadapi turnamen sebesar Piala Dunia.

"Saya berharap dia tetap memainkan peran yang sama seperti yang sudah ditunjukkannya dalam beberapa tahun terakhir bersama tim nasional," ucapnya.

Martinez juga menepis anggapan bahwa Ronaldo selalu mendapat perlakuan istimewa di skuad Portugal.

Dia menegaskan bahwa semua pemain, termasuk Ronaldo, tetap harus memenuhi standar yang sama untuk mendapatkan tempat di tim nasional.

