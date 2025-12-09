Robi Syianturi dan Megawati Pimpin Kontingen RI di Acara Pembukaan SEA Games 2025

Rabu, 10 Desember 2025 – 00:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Robi Syianturi dan Megawati Hangestri Pertiwi mendapat kehormatan menjadi flag bearer pada acara pembukaan SEA Games 2025.

Keduanya memimpin rombongan kontingen Indonesia di Rajamangala Stadium, Selasa (9/12).

Pada kesempatan kali ini kontingen Indonesia mengangkat elemen budaya Sumatera Utara dan Lampung sebagai simbol ketangguhan, ketekunan, dan harapan.

Robi Syianturi yang membawa bendera Merah Putih tampil elegen dengan mengenakan setelan hitam dipadukan ulos yang melambangkan simbol perlindungan dan doa restu.

Adapun Megawati yang mendampingi Robi juga tampil anggun dengan balutan kebaya merah berpadu tapis dan mahkota Siger sebagai lambang martabat dan karakter juara.

Robi yang merupakan atlet lari jarak jauh itu itu menyampaikan rasa bangga dan haru atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Pasti deg-degan karena ini menjadi sejarah dan kebanggaan buat saya. Sangat excited,” katanya.

“Menunggu momen ini, jujur saya tidak menyangka bisa dipilih menjadi pembawa bendera,” ungkap atlet kelahiran 8 Januari 1998 itu.