Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Robi Syianturi dan Megawati Pimpin Kontingen RI di Acara Pembukaan SEA Games 2025

Rabu, 10 Desember 2025 – 00:00 WIB
Robi Syianturi dan Megawati Pimpin Kontingen RI di Acara Pembukaan SEA Games 2025 - JPNN.COM
Robi Syianturi dan Megawati Hangestri Pertiwi saat menjadi flag bearer kontingen Indonesia pada acara pembukaan SEA Games 2025 di Rajamangala Stadium, Selasa (9/12). Foto: NOC Indonesia/Mochammad Rifqi Priadiansyah

jpnn.com, JAKARTA - Robi Syianturi dan Megawati Hangestri Pertiwi mendapat kehormatan menjadi flag bearer pada acara pembukaan SEA Games 2025.

Keduanya memimpin rombongan kontingen Indonesia di Rajamangala Stadium, Selasa (9/12).

Pada kesempatan kali ini kontingen Indonesia mengangkat elemen budaya Sumatera Utara dan Lampung sebagai simbol ketangguhan, ketekunan, dan harapan.

Baca Juga:

Robi Syianturi yang membawa bendera Merah Putih tampil elegen dengan mengenakan setelan hitam dipadukan ulos yang melambangkan simbol perlindungan dan doa restu.

Adapun Megawati yang mendampingi Robi juga tampil anggun dengan balutan kebaya merah berpadu tapis dan mahkota Siger sebagai lambang martabat dan karakter juara.

Robi yang merupakan atlet lari jarak jauh itu itu menyampaikan rasa bangga dan haru atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Baca Juga:

“Pasti deg-degan karena ini menjadi sejarah dan kebanggaan buat saya. Sangat excited,” katanya.

“Menunggu momen ini, jujur saya tidak menyangka bisa dipilih menjadi pembawa bendera,” ungkap atlet kelahiran 8 Januari 1998 itu.

Robi Syianturi dan Megawati Hangestri Pertiwi tampil anggun dan elegan menjadi flag bearer kontingen Indonesia di acara pembukaan SEA Games 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SEA Games 2025  Robi Syianturi  Megawati Hangestri Pertiwi  Megawati 
BERITA SEA GAMES 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp