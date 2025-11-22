Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Rock In Solo 2025 Dimulai Hari Ini, Berikut Rundown Resmi

Sabtu, 22 November 2025 – 08:08 WIB
Rock In Solo 2025 Dimulai Hari Ini, Berikut Rundown Resmi - JPNN.COM
Festival musik, Rock In Solo 2025 akan segera digelar di Benteng Vastenburg, Pasar Kliwon, Solo pada 22-23 November 2025. Foto: Dok. Rock In Solo

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Rock In Solo 2025 akan digelar di Benteng Vastenburg, Solo, mulai hari ini, Sabtu (22/11) dan Minggu (23/11).

Puluhan band cadas dari luar negeri dan dalam negeri siap memuaskan para metalhead selama dua hari penyelenggaraan Rock In Solo 2025.

Berikut Rundown Rock In Solo 2025:

Baca Juga:

22 November 2025 - XXI Stage

12.00 WIB Libero, 12.45 Engage In Vengeance, 13.30 Innocent Voice, 14.15 Tendangan Badut, 14.45 Break Ashar, 15.50 Invicia, 15.45 Sprayer, 16.30 Powerpunk, 17.00 Break Magrib, 18.00 MCPR, 18.45 Break Isya, 19.00 Amorphous, 19.45 Keep It Real, 20.30 Stillbirth.

23 November 2025 - XXI Stage Stage

Baca Juga:

12.00 Crashead, 12.45 Kid Monster, 13.30 Baladhugal, 14.15 Jubah Hitam, 14.45 Break Ashar, 15.00 Eden Adversary, 15.45 Righting Wrong, 16.30 Ugoslabier, 17.15 Break Magrib, 18.00 Tariot, 18.45 Break Isya, 19.00 Sworn, 19.45 Godplant, 20.30 Paranoid Despire, 21.25 Sukatani.

23 November 2025 - Rajamala Stage

Festival musik, Rock In Solo 2025 akan digelar di Benteng Vastenburg, Solo, mulai hari ini, Sabtu (22/11) dan Minggu (23/11).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rock In Solo 2025  Tiket Rock In Solo  Rock In Solo  Mayhem  Down For Life 
BERITA ROCK IN SOLO 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp