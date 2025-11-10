Rocker Kasarunk Ungkap Makna Lagu Aku Sedang Tak Percaya Diri

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Rocker Kasarunk memperkenalkan karya terbaru yang bertitel Aku Sedang Tak Percaya Diri.

Lagu tersebut merupakan kelanjutan dari proses kreatif Rocker Kasarunk setelah di pertengahan tahun lalu merilis full album berjudul Pop Rock Wave.

Band beranggotakan Ferdy Tahier (vokal), M Aditia Sahid a.k.a Acoy (Gitar), Ricky Rahmadi (Bass), Robi Hasibuan (Keyboard) dan Christian Wibisono (Drum), Rocker Kasarunk itu mencoba menghadirkan nuansa 70an pada lagu Aku Sedang Tak Percaya Diri.

Baca Juga: Rocker Kasarunk Kembali Persembahkan Lagu Baru

“Boleh dibilang genre soft rock sudah mulai ditinggalkan, banyaknya lagu dengan genre ini memang tidak seperti lagu pop biasa, tetapi nadanya tetap harmonis," ungkap Ferdy Tahier yang juga merupakan pentolan group Element.

“Pada era 70an sampai 80an, musik dan lagu dengan progresi seperti ini pernah mencapai puncak keemasannya. Lagu yang ditulis oleh Yockie Suryoprayogo, Chrisye, Eross Djarot, Rudi Gagola, James F Sundah dan banyak musisi hebat lain pernah mengharumkan industri musik pop dengan karya seperti itu, dan apa yang Ferdy cs lakukan pada single baru ini merupakan sebuah penghargaan buat masa indah itu," tambah Fransiscus Eko, management Rocker Kasarunk.

Lagu Aku Sedang Tak Percaya Diri dari Rocker Kasarunk mengangkat tema yang unik, menceritakan tentang sebuah rasa keraguan dan ketakutan akan berkurangnya cinta pasangan ketika mulai bertambah tua.

Baca Juga: NonaRia Membangkitkan Lagi Lagu Orkes Gumarang di SIMFES 2025

Tema tersebut dinilai akan relate dengan banyak orang, seperti hubungan manusia yang berpasangan maupun hubungan orang tua dan anak-anaknya.

“Lagu ini bercerita tentang satu perasaan yang pernah terbesit mungkin di setiap orang, keraguan bahwa apabila kita menua, apakah pasangan kita masih mencintai kita," ujar Ferdy Tahier.