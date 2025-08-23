Close Banner Apps JPNN.com
Otomotif - Mobil

Rocky Hybrid Diimpor Dari Jepang, Daihatsu: Lagi Studi untuk Produksi Lokal

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 00:08 WIB
Rocky Hybrid Diimpor Dari Jepang, Daihatsu: Lagi Studi untuk Produksi Lokal
Daihatsu Rocky hybrid pada ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS). Ilustrasi. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Daihatsu mengumumkan akan memproduksi Rocky hybrid secara lokal di Indonesia.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Marketing Director dan Corporate Communication Director PT ADM, Sri Agung Handayani seusai perayaan produksi Daihatsu yang ke-9 juta di Sunter, Jakarta, Jumat (22/8).

Agung mengatakan saat ini Daihatsu sedang melakukan studi untuk memproduksi kendaraan hybrid.

"Ditunggu saja apakah akan tetap Completely Built Up (CBU) atau kami akan memproduksinya secara lokal,” kata Agung.

Mobil Rocky Hybrid diluncurkan pada ajang GIIAS 2025. Mobil yang dikirim secara utuh dari Jepang itu mendapatkan sambutan baik oleh konsumen di Indonesia.

Sepanjang GIIAS 2025, kendaraan tersebut berhasil mengantongi Surat Pemesanan Kendaraan (SPK sejumlah 147 unit dari total 580 SPK yang tercatat.

ADM menyebut akan terus melanjutkan dan berencana untuk menghadirkan kendaraan itu ke seluruh titik yang ada di Indonesia.

Langkah itu dilakukan untuk mempercepat daerah-daerah lain dalam memiliki kendaraan tersebut.

Daihatsu mengatakan saat ini sedang melakukan studi untuk memproduksi Rockh Hybrid di Indonesia.

TAGS   Rocky hybrid  Daihatsu  Astra Daihatsu Motor  produksi lokal 
