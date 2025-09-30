Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rodi Calon PPPK Paruh Waktu Pulang dari Tanah Suci Menghadap Bupati

Selasa, 30 September 2025 – 07:28 WIB
Rodi Calon PPPK Paruh Waktu Pulang dari Tanah Suci Menghadap Bupati
Muhammad Rodi Kurnia, penyandang disabilitas Disnakertrans Karawang bersilaturahmi kepada Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Senin (29/9). Foto: ANTARA/HO-Pemkab Karawang

jpnn.com - KARAWANG – Penyandang disabilitas bernama Muhammad Rodi Kurnia yang merupakan salah satu calon PPPK Paruh Waktu menghadap Bupati Karawang, Jawa Barat, seusai ibadah umrah.

Rodi bersilaturahmi ke kantor Bupati Karawang Aep Syaepuloh di kompleks Pemkab Karawang pada Senin (29/9), sepulang dari umrah.

Rodi yang bekerja sebagai honorer di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, itu mendoakan Aep Syaepuloh dimudahkan dalam membangun Karawang lebih maju.

"Saya menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga kepada pak Bupati Aep Saepulloh, karena telah bersedia memberangkatkan saya ke Tanah Suci untuk umrah," kata Rodi.

Bagi Rodi, perjalanan umrah ini bukan sekadar keberangkatan biasa. Namun, hadiah istimewa yang ia dapatkan dari sosok pemimpin di Karawang.

Keberangkatan Rodi ke Tanah Suci bukan hanya soal perjalanan spiritual pribadi.

Kepala Disnakertrans Karawang Rosmalia Dewi mengatakan hal itu sebagai simbol nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap pegawainya, khususnya mereka yang berasal dari kelompok disabilitas.

"Jadi ini bukan hanya hadiah, tetapi penghargaan dan bentuk perhatian yang tulus. Kami sangat mengapresiasi kepedulian bupati kepada pegawai Disnakertrans," katanya.

Muhammad Rodi Kurnia merupakan pegawai honorer, salah satu honorer calon PPPK Paruh Waktu.

