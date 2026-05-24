Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Roger Danuarta dan Cut Meyriska Turut Diperiksa Terkait Kasus Penipuan Hanania

Sabtu, 13 Juni 2026 – 00:10 WIB
Roger Danuarta dan Cut Meyriska Turut Diperiksa Terkait Kasus Penipuan Hanania - JPNN.COM
Pasangan selebritas Roger Danuarta dan Cut Meyriska di Polda Metro Jaya pada Jumat (12/6/2026). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Roger Danuarta dan Cut Meyriska turut diperiksa sebagai saksi dalam kasus penipuan travel umrah Hanania Group.

Saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Jumat (12/6), suami istri itu mengaku dicecar sekitar 30 pertanyaan oleh tim penyidik.

?"Tadi ada 30 pertanyaan dan semuanya berjalan lancar, tidak ada apa-apa. Kami sudah memberitahukan apa yang kami tahu dan menyerahkan semua persiapan (dokumen), seperti surat-surat kontrak," kata Cut Meyriska dilansir Antara.

Baca Juga:

?Cut Meyriska menjelaskan, hubungan dirinya dengan Hanania Group terjadi pada 2024 untuk satu kali perjalanan umrah bareng keluarga.

Menurutnya, hubungan kerja tersebut murni berbasis kerja sama promosi dan pihaknya tidak menerima uang saku tambahan.

?"Sistemnya barter foto dan video, pure konten. Tapi kami juga ada yang berbayar karena perginya sekeluarga, seperti untuk anak aku. Tadi sudah ditunjukkan semua bukti transfer kekurangan bayar dan kontraknya ke penyidik," jelasnya.

Baca Juga:

?Sementara itu, Roger Danuarta mengungkapkan bahwa pihaknya awalnya tidak mengenal langsung pemilik Hanania Group.

Dia dan Cut Meyriska mendapatkan rekomendasi dari rekan sebelum akhirnya ditawari oleh pihak travel untuk diberangkatkan.

Pasangan selebritas Roger Danuarta dan Cut Meyriska turut diperiksa sebagai saksi dalam kasus penipuan travel umrah Hanania Group.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   roger danuarta  Cut Meyriska  Cut Meyriska dan Roger Danuarta  Hanania  Hanania Group 
BERITA ROGER DANUARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp