JPNN.com - Otomotif - Modifikasi

Rogoh Kocek Puluhan Miliar, Neymar Pamer Mobil Batman

Rabu, 07 Januari 2026 – 17:27 WIB
Batmobile milik Neymar Jr. Foto: instagram

jpnn.com - Bintang sepak bola dunia Neymar Jr kembali mencuri perhatian, kali ini bukan lewat aksi di lapangan hijau, melainkan dari garasi pribadinya.

Pemain asal Brasil itu memamerkan koleksi replika mobil Batman atau Batmobile dengan nilai fantastis, ditaksir mencapai Rp 25 miliaran.

Dalam unggahan Instagram terbarunya, Neymar terlihat duduk santai di atas Batmobile berkelir hitam legam.

Desainnya langsung mengingatkan publik pada kendaraan ikonik dalam trilogi The Dark Knight karya sutradara Christopher Nolan.

Siluet agresif, ban raksasa, hingga detail aerodinamika membuat mobil tampak seperti baru keluar dari layar lebar.

Batmobile tersebut bukan sekadar pajangan biasa. Replika dibuat oleh builder kustom ekstrem asal Brasil, Adhemar Cabral.

Adhemar dikenal berani menggarap proyek-proyek tak lazim, termasuk replika mobil Formula 1 yang pernah dipamerkan di ajang otomotif.

Bagi Adhemar Cabral, proyek Batmobile Neymar menjadi pencapaian paling menantang sepanjang kariernya.

