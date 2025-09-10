Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Roket Israel di Doha Menewaskan 5 Anggota Hamas

Rabu, 10 September 2025 – 11:03 WIB
Roket Israel di Doha Menewaskan 5 Anggota Hamas - JPNN.COM
Ilustrasi - Kelompok Hamas. (ANTARA/Anadolu/py)

jpnn.com, JAKARTA - Roket-roket Israel di ibu kota Qatar, Doha, menewaskan lima anggota kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Hamas juga mengonfirmasi delegasi negosiasinya selamat dari serangan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (9/9), Hamas mengecam serangan Israel sebagai kejahatan keji dan agresi terang-terangan, dengan menyatakan serangan tersebut menargetkan delegasi negosiasi mereka.

“Kami menegaskan bahwa musuh telah gagal dalam upaya untuk membunuh saudara-saudara kami di delegasi negosiasi,” tegas Hamas.

Kelompok tersebut mengidentifikasi lima anggotanya yang tewas, yakni Hammam al-Hayya (putra pemimpin Hamas Khalil al-Hayya), direktur kantornya Jihad Lubad, serta tiga ajudan, yakni Abdullah Abdel Wahid, Moamen Hassouna, dan Ahmed al-Mamlouk.

“Kami menyatakan bahwa pendudukan Israel dan pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab atas kejahatan ini karena dukungan terus-menerus Washington terhadap agresi dan kejahatan pendudukan terhadap rakyat kami,” tambahnya.

Hamas menyebut serangan Israel tersebut sebagai agresi terhadap kedaulatan Negara Qatar yang bersaudara, yang bersama dengan Mesir memainkan peran penting dan bertanggung jawab dalam memediasi upaya untuk menghentikan serangan serta mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

Kelompok Palestina tersebut juga menyampaikan belasungkawa atas tewasnya seorang personel keamanan Qatar dalam serangan Israel di Doha.

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas tak terima lima anggotanya tewas dalam serangan Israel di Doha, Qatar.

